SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale

Serviciul Român de Informații (SRI) a sesizat Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) cu privire la activitățile suspecte ale unui cetățean străin cu origini arabe, aflat pe teritoriul României, și a cerut expulzarea acestuia din țară.

Surse din serviciile secrete au mărturisit, în exclusivitate pentru Mediafax, că suspectul a fost monitorizat o vreme, iar ofițerii SRI au considerat suspecte activitățile acestuia.

„Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se arată în raportul pe care SRI l-a înaintat către IGI și, în același timp, către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Ofițerii SRI precizează că au strâns date din care reiese intenția clară a lui Z.M.F.I. de a comite acte de natură teroristă, care să pună în pericol numeroase vieți umane.

În acest context, SRI a cerut ca acesta să fie declarat indezirabil pe teritoriul României și să fie expulzat cât mai curând.

În schimb, potrivit sursei citate, avocatul cetățeanului străin contestă luarea unei asemenea măsuri și a declarat că „așa-zisa intenție trebuie dovedită” și că IGI nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său.

„Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”, precizează avocatul cetățeanului arab.

Cazul urmează să fie analizat în regim de urgență, iar decizia autorităților va fi prezentată de Mediafax imediat după ce va fi luată.