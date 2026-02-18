JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

Vicepreședintele SUA JD Vance susține că nu există tensiuni între el și șeful diplomației americane, Marco Rubio, vehiculat drept posibil rival la viitoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite.

JD Vance a declarat marți că nu există „niciun conflict” între el și secretarul de stat Marco Rubio, în contextul speculațiilor privind o eventuală rivalitate politică înaintea viitoarelor alegeri prezidențiale, scrie The Hill.com.

„Este atât de interesant că presa încearcă să creeze acest conflict când nu există niciun conflict. Marco face o treabă excelentă. Eu fac o treabă cât de bună pot. Președintele face o treabă excelentă. Vom continua să lucrăm împreună”, a afirmat Vance.

Întrebat despre posibilele sale ambiții prezidențiale, vicepreședintele republican a evitat un răspuns direct, tratând subiectul cu umor.

„Acum un an și jumătate, am cerut poporului american să-mi dea actualul meu loc de muncă. Ne vom preocupa de următorul loc de muncă la un moment dat în viitor”, a spus JD Vance.

Ce spune Marco Rubio despre relația cu JD Vance

La rândul său, Marco Rubio, în vârstă de 54 de ani, a transmis un mesaj de susținere clar într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în decembrie 2025.

„Dacă JD Vance va candida la președinție, el va fi candidatul nostru, iar eu voi fi printre primii care îl vor susține”, a declarat șeful diplomației americane.

Cu toate acestea, presa conservatoare sugerează că rivalitatea politică dintre cei doi ar putea deveni mai vizibilă. Potrivit publicației The Washington Examiner, JD Vance și Marco Rubio urmează să se confrunte indirect într-un cadru extrem de mediatizat, sala de presă a Casei Albe.

Purtătoarea de cuvânt a administrației, Karoline Leavitt, a anunțat că, pe durata concediului său de maternitate, mai multe figuri-cheie din administrație, inclusiv vicepreședintele și secretarul de stat, vor susține briefingurile zilnice de la Casa Albă.

