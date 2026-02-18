Prima pagină » Știri externe » JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”

Mihai Tănase
18 feb. 2026, 08:01, Știri externe
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună”
JD Vance - Foto: Mediafax foto

Vicepreședintele SUA JD Vance susține că nu există tensiuni între el și șeful diplomației americane, Marco Rubio, vehiculat drept posibil rival la viitoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite. 

JD Vance a declarat marți că nu există „niciun conflict” între el și secretarul de stat Marco Rubio, în contextul speculațiilor privind o eventuală rivalitate politică înaintea viitoarelor alegeri prezidențiale, scrie The Hill.com.

„Este atât de interesant că presa încearcă să creeze acest conflict când nu există niciun conflict. Marco face o treabă excelentă. Eu fac o treabă cât de bună pot. Președintele face o treabă excelentă. Vom continua să lucrăm împreună”, a afirmat Vance.

Întrebat despre posibilele sale ambiții prezidențiale, vicepreședintele republican a evitat un răspuns direct, tratând subiectul cu umor.

„Acum un an și jumătate, am cerut poporului american să-mi dea actualul meu loc de muncă. Ne vom preocupa de următorul loc de muncă la un moment dat în viitor”, a spus JD Vance.

Ce spune Marco Rubio despre relația cu JD Vance

La rândul său, Marco Rubio, în vârstă de 54 de ani, a transmis un mesaj de susținere clar într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în decembrie 2025.

„Dacă JD Vance va candida la președinție, el va fi candidatul nostru, iar eu voi fi printre primii care îl vor susține”, a declarat șeful diplomației americane.

Cu toate acestea, presa conservatoare sugerează că rivalitatea politică dintre cei doi ar putea deveni mai vizibilă. Potrivit publicației The Washington Examiner, JD Vance și Marco Rubio urmează să se confrunte indirect într-un cadru extrem de mediatizat, sala de presă a Casei Albe.

Purtătoarea de cuvânt a administrației, Karoline Leavitt, a anunțat că, pe durata concediului său de maternitate, mai multe figuri-cheie din administrație, inclusiv vicepreședintele și secretarul de stat, vor susține briefingurile zilnice de la Casa Albă.

Recomandarea autorului:

SUA accelerează parteneriatul în energia nucleară cu Slovacia pentru a reduce dependența de Rusia, anunță Rubio

Recomandarea video

Citește și

SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
FLASH NEWS Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
07:33
Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
TAXE Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
21:24
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
RĂZBOI Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
20:54
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
PACE ÎN UCRAINA Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
20:46
Scandal în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii

Cele mai noi

Trimite acest link pe