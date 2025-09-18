Ștefan Popescu: „Donald Trump trebuie sedus, dar Marea Britanie știe că SUA s-au schimbat”

Profesorul Ștefan Popescu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Marea Britanie conștientizează că Statele Unite s-au schimbat fundamental și că un acord cu SUA nu poate fi substituit de unul cu liderii europeni.

„Trump dorește să atragă Anglia de partea lui. Marea Britanie are un interes economic. Keir Starmer dorește să se umble și la tarifele comerciale. Se dorește la un acord mai global, așa cum are UE.

Nu au avut încotro. Este clar că britanicii, care au un pragmatism extraodinar, își dau seama că aici nu e vorba numai de Trump. Își dau seama că Trump, trebuie sedus, dar își dau seama că SUA s-au schimbat durabil. Prima președinție părea că e un intermezzo și ne vom întoarce la America de altădată. Ritmul Americii s-a schimbat fundamental. Relația specială cu SUA nu poate fi substuită de niciun acord cu Franța sau Uniunea Europeană”, a precizat Ștefan Popescu.