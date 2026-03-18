„Stegarul Dac” protestează pe gardul din fața Parlamentului. Ce nemulțumiri are

Stegarul Dac a revenit în spațiul public cu un nou protest față de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Acesta s-a urcat pe gardul din fața Palatului Parlamentului și flutură drapelul, în timp ce scandează împotriva clasei politice.

Stegarul Dac a fost surprins pe gardul din fața Palatului Parlamentului cu un steag uriaș în mână și cu o boxă din care răsunau cântece patriotice. Întrebat de ce protestează, acesta a menționat anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și furtul voturilor.

În clipul video în care a fost surprins protestatarul, se aude cum scandează „Turul doi înapoi!” și cum urlă cu putere. Potrivit surselor de la fața locului, acesta încă nu a fost observat de forțele de ordine, deși avea un drapel uriaș în mână, iar peste stradă era montat un trepied, pe care era telefonul acestuia care transmitea live pe rețelele de socializare.

Stegarul Dac nu este la prima acțiune de acest gen. El este cunoscut tocmai pentru protestele susținute pe clădiri, garduri sau chiar din copaci.

