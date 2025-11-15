Prima pagină » Actualitate » „Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 18:46, Actualitate
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, sâmbătă, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu. Acesta trebuia să părăsească închisoarea de la ora 14, dar a fost eliberat abia seara, în jurul orei 18.

Cezar Avrămuță trebuia să părăsească penitenciarul Giurgiu, după ce magistrații au acceptat schimbarea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În ședința din 13 noiembrie, magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 au dispus plasarea lui Cezar Avrămuță sub control judiciar.

