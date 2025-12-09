Prima pagină » Actualitate » ”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu

”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu

09 dec. 2025, 12:58, Actualitate

Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat de jandarmi la Buftea, unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. Potrivit ultimei decizii a instanței, bărbatul nu are voie să participe la proteste în aceste momente.

IPJ Ilfov a făcut câteva precizări în cazul incidentului care l-a avut pe Avrămuță protagonist. Potrivit autorităților, bărbatul de 57 de ani a manifestat un comportament agresiv față de polițiștii din cadrul Poliției Buftea, iar aceștia au fost nevoiți să îl imobilizeze.

Precizările IPJ Ilfov

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini, în care un bărbat ar fi agresat fizic polițiștii care asigurau măsurile de ordine și liniște publică, în contextul unei adunări publice care a avut loc la sediul Poliției Orașului Buftea, în data de 8 decembrie a.c., facem următoarele precizări:Polițiștii au procedat la legitimarea unui bărbat, de 57 de ani, în contextul adunării publice din data de 8 decembrie a.c., la sediul Poliției Orașului Buftea, însă persoana în cauză, a refuzat să coopereze cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, agresându-i fizic, aceștia procedând la imobilizarea bărbatului, urmând a fi dispuse măsuri conform prevederilor legale.Menționăm faptul că, în conformitate cu încheierea din data de 13 noiembrie a.c., Judecătoria Sectorului 4 a dispus măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de bărbatul de 57 de ani, într-un dosar de urmărire penală, iar una dintre obligațiile impuse este de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. Facem precizarea că efectivele de jandarmi au asigurat un perimetru de siguranță față de ceilalți participanți la adunarea publică, pentru a permite aplicarea măsurilor legale„, spune IPJ Ilfov.

Cezar Avrămuță a fost recent eliberat din penitenciar

Eliberat recent din penitenciar, Avrămuță a ieșit din nou în evidență chiar de Ziua Națională, când s-a urcat pe o macara, în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3, fluturând un steag tricolor de mari dimensiunui, toate acestea întâmplându-se în timpul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, autospeciale de intervenție și echipaje de poliție, care au delimitat zona și au încercat să gestioneze situația fără incidente. Avrămuță a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni e arest preventiv , dispus în urma încălcării arestului la domiciliu, după ce bărbatul de 57 de ani și-ar fi tăiat brățara electronică în ziua alegerilor prezidențiale și ar fi părăsit locuința.

Arestul a fost înlocuit cu măsura controlului judiciar, în care sunt incluse mai multe restricții. ”Stegarul Dac” nu are voie să participe la proteste și, de asemenea, trebuie să poarte în continuare brățară de monitorizare, pe durata controlului judiciar. După ce s-a urcat din nou pe macara, bărbatul riscă să fie expus unor noi măsuri restrictive sau unui nou dosar penal.

„Stegarul Dac" a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa"

Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare doar pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI

Cele mai noi