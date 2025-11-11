Stelian Ion, atac dur la adresa CSM: „Plângerea împotriva Oanei Gheorghiu este o formă de șantaj politic și o fumigenă aruncată la Cotroceni”

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de „instigare la ură și discriminare” pentru declarațiile despre pensiile speciale.

„Această plângere penală are scopul de a intimida orice politician care ar îndrăzni să propună diminuarea pensiilor magistraților sau modificarea condițiilor de pensionare. Nu ai voie nici măcar să vorbești despre asta fără riscul de a fi hărțuit de Sistemul Judiciar. Un asemenea abuz, venit tocmai din partea CSM, nu are nimic în comun cu principiile statului de drept – dimpotrivă, seamănă mai degrabă cu o formă de dictatură în care este sancționată până și simpla exprimare a unei opinii.”

Acesta a comparat cazul Oanei Gheorghiu cu cel al liderului AUR, George Simion:

”CSM se grăbește să reacționeze împotriva Oanei Gheorghiu, dar tace în cazul lui George Simion, care a spus public că unii judecători ar trebui „jupuiți în piața publică”. Nicio mustrare din partea garantului independenței justiției! Această dublă măsură arată cât de politizat și de partizan a devenit acest for suprem al magistraturii.”

Fostul ministru a mai adăugat:

„Demersul rușinos al CSM face și mai mult rău Sistemului Judiciar. Ceea ce a spus Oana Gheorghiu gândesc 90% dintre români. Deci, în logica CSM, ar trebui să ajungem cu toții la pușcărie doar pentru că îndrăznim să afirmăm că nu ne mai permitem să susținem acele pensii exorbitante. Sunt absolut convins că acești reprezentanți ai Sistemul Judiciar nu vor renunța nici măcar la un leu din pensioara de lux, oricâte discuții sau negocieri s-ar purta.”

Surse foto: Mediafax foto

