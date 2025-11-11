Vicepremierul Oana Gheorghiu, buimacă după acuzațiile partenerei de ONG: “Sunt surprinsă, sper că e o neînțelegere!”

Vicepremierul Oana Gheorghiu reacționează după ce fosta sa colegă și parteneră de la Ascociația „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, a declarat că numirea sa în Guvern a pus organizația „într-o situație vulnerabilă” în fața sponsorilor.

În replică, Gheorghiu susține că a respectat toate procedurile legale și că și-a clarificat statutul în cadrul ONG-ului înainte de a prelua funcția de vicepremier.

„Respect întru totul legislația. M-am autosuspendat înainte să preiau funcția de vicepremier. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Am transmis toate documentele înainte. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică,” a declarat vicepremierul.

Ea afirmă că nu mai are niciun rol executiv în organizație și că apartenența sa la ONG este pur formală.

„Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”, a transmis Gheorghiu.

Despre criticile cofondatoarei Carmen Uscatu, Gheorghiu spune că a fost luată prin surprindere:

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna,” a declarat vicepremierul.

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, i-a cerut demisia vicepremierului Oana Gheorghiu din cadrul Asociației Dăruiește Viață. Gheorghiu s-a autosuspendat din funcțiile executive din cadrul ONG-ului, însă ea păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală, fără drepturi salariale

Surse foto: Mediafax foto

