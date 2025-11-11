Prima pagină » Știri politice » Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”

🚨 Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”

11 nov. 2025, 08:32, Știri politice
11:17

UPDATE. Sorin Grindeanu, președinte PSD: „Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu crede că declarațiile Oanei Gheorghiu față de Justiție sunt iresponsabile și populiste dar spune că nu este de acord cu demersul CSM de a sesiza Parchetul General pentru săvărșirea unor potențiale infracțiuni de către vicepremierul lui Bolojan.

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate.

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.

De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție.

Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională.

Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe.

Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii.

Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.

PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”

10:50

UPDATE. Toni Neașcu, fost judecător CSM, comentează gafa lui Nicușor Dan: „Faptul că Nicușor Dan a anunțat că blochează unilateral orice viitoare cerere la Procurorul General înseamnă o presiune pe Parchet”

Oameni din Justiție, politic și societate civilă comentează la cald antepronunțarea lui Nicușor Dan într-un demers făcut de Justiție:

„Ca să se înțeleagă ce gafă a facut președintele României antepronunțându-se trebuie să se cunoască că sesizarea CSM nu avea nici o valoare prin ea însăși pentru că potrivit legii doar Procurorul general putea sesiza Presedintele cu o eventuală cerere de începerea a urmaririi penale pentru faptele săvârșite de dna vicepremier Gheorghiu.

Procurorul general al României ar fi făcut asta doar dacă ar fi apreciat, în urma unei analize juridice proprii, că în cauză poate fi vorba despre săvârșirea unei infracțiuni.

Faptul ca Nicușor Dan a anunțat că blochează unilateral orice viitoare cerere a procurorului general nu înseamnă decât o presiune pe acesta și o blocare a lui în a-și exercita independent atribuțiile legale.

Mandatul procurorului general expiră in primăvară, iar dacă vrea ca președintele să-i ofere un nou mandat trebuie sa se poarte frumos cu acesta și să-i facă pe plac”, scrie Toni Neacșu.

Nicușor Dan a avut o primă reacție, astăzi dimineață, după ce CSM a solicitat anchetarea penală a Oanei Gheorghiu  pentru declarațiile făcute. Nicușor Dan  s-a antepronunțat pe un demers al Justiției și spune că nu are de gând să semneze cererea de urmărire penală a Oanei Gheorghiu, dacă va fi solicitat. Președintele României a menționat că vicepriministrul „trebuie să rămână în funcție” și că nu reprezintă „ o greșeală așa mare” declarațiile făcute de aceasta.

Nicușor Dan a precizat că „declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită”, completând că reacția Consiliului Superior al Magistraturii, privind sesizarea Parchetului General, „a fost exagerată”.

„Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Nu este nicidecum o faptă penală.

Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare. Problema cea mai mare este că noi avem o problemă administrativă. Faptul că printr-o decizie a politicului de acum mulți ani, mai întâi pensiile au fost mai mari decât salariile, acum sunt egale cu salariile, ceea ce e absolut nefiresc. Pentru asta există acord în societate că problema asta trebuie corectată. Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a spus președintele Nicușor Dan, la Realitatea Plus.

Sesizare penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu

CSM a avut o poziție față de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu diin data de 8 noiembrie 2025. Acestea pot fi consultate în materialul Gândul, AICI.

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Digi24: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”.

Consiliul Superior al Magistraturii a condamnat declarațiile sale și a anunțat că sesizează Parchetul General împotriva Oanei Gheorghiu:

„În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, se arată în comunicatul de presă remis de CSM. Întregul comunicat se află AICI.

Autorul recomandă:

Citește și

POLITICĂ Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
SCANDAL Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
10:55
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie
POLITICĂ 🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”
10:31
🚨 Călin Georgescu, la judecată: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații”
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri
10:06
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție”
09:51
Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
SPORT Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
11:12
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”
VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
Gândul de Vreme Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
EXTERNE Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
10:48
Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are
EXTERNE Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât
10:43
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât