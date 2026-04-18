Strâmtoarea Ormuz, ”închisă” din nou de Iran. Tensiunile cu SUA blochează ruta-cheie a petrolului. Anunțul presei iraniene

Strâmtoarea Ormuz revine sub control strict iranian, după ce Iran a decis să anuleze redeschiderea anunțată anterior. Decizia vine pe fondul menținerii blocadei impuse de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene, relatează Mediafax.

Presa de stat de la Teheran, inclusiv IRIB, a anunțat că armata iraniană a reinstaurat „controlul strict” asupra strâmtorii. Măsura marchează o revenire rapidă asupra deciziei de redeschidere luate cu doar o zi înainte, potrivit Sky News.

Un purtător de cuvânt al comandamentului militar a declarat că ruta maritimă „va reveni la starea anterioară”, ceea ce înseamnă că „este acum închisă din nou, iar trecerea necesită aprobarea IRANULUI”.

Decizia, reacție directă la poziția Washingtonului

Hotărârea Iranului vine după ce președintele Donald Trump a reiterat că blocada americană asupra porturilor iraniene „va rămâne în vigoare”, în ciuda gestului de deschidere temporară făcut de Teheran.

Autoritățile iraniene susțin că măsura este o reacție la refuzul SUA de a relaxa restricțiile maritime.

Trafic reluat temporar, apoi blocat din nou

În cursul dimineții, traficul prin strâmtoare a cunoscut o scurtă intensificare, descrisă de Reuters drept „prima mișcare majoră de nave” din ultimele săptămâni.

Un convoi de opt petroliere a traversat zona prin apele iraniene, însă mai multe nave au renunțat ulterior la tranzit, întorcându-se din drum — semn că restricțiile nu au fost ridicate efectiv. La acest moment, aproximativ 20 de petroliere așteaptă permisiunea de a traversa.

Iranul anunțase vineri ridicarea blocadei, în urma unui armistițiu de 10 zile între Israel și Liban. Cu toate acestea, anterior, oficialii precizaseră că accesul rămâne condiționat și interzis navelor „ostile” afiliate SUA și Israelului.

„În urma acordurilor anterioare încheiate în cadrul negocierilor, Republica Islamică Iran, acționând cu bună-credință, a fost de acord cu trecerea controlată a unui număr limitat de petroliere și nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.”

