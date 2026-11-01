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USR își anunță strategia politică după alegerea noii conduceri: Un mare „pol reformist” alături de PNL, fară PSD și AUR la guvernare

Olga Borșcevschi
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USR și-a ales noua structură de conducere în cadrul Congresului desfășurat sâmbătă. Cu această ocazie a fost stabilită și strategia politică a partidului. Șeful USR, Dominic Fritz, a anunțat că, în următoarea perioadă, va căuta să construiască un „pol reformist” alături de PNL. Aceeași strategie este gândită și de liderul liberal Ilie Bolojan, însă planurile acestuia se lovesc de opoziția unor membri din interiorul PNL.

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Fritz: „Obiectivul nostru este clar – o guvernare a României fără PSD și AUR”

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„Sarcina este clară, acest obiectiv este clar: să câştigăm următoarele alegeri cu o mişcare care să dea o guverare României fără PSD şi AUR. Acest Birou Naţional este unul foarte divers. (…) Vom face tot posibilul ca USR să rămână şi că crească ca forţa reformistă principală din aceatsă ţară. Se suprapune cu intrarea USR în opoziţie şi, aşa cum anunţat, vom face o opoziţie acerbă, dar constructivă, o opoziţie care va avea ca obieciv să continue ceea ce au făcut miniştrii USR la guvernare adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluţii reale, realiste pentru a îmbunătăţi traiul românilor, dar în acelaşi timp vom fi şi câinele de pază al cetăţenilor în faţa unun guvern PSD care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, acum va încerca să acapareze şi mai mult toate instituţiile statului şi toată puterea în stat şi am văzut în alte ţări ce se întâmplă când o sigură forţă politică acaparează toată puterea: se duce în acelaşi timp şi democraţia şi libertatea oamenilor dar şi traiul oamenilor”, a declarat Dominic Fritz duminică, într-o conferinţă de presă.

El a atras atenţia asupra faptului că „orice fel de alunecare spre iliberalism costă”.

„Orice fel de alunecare spre iliberalism costă şi vedem deja cu creşterea costurilor pentru români cum caeşti ani în care un fost premier PSD a spus că ăl doare undeva de deficit, cum aceşti ani acum au costuri reale pentru romăni, 12 miliarde de euro din banii munciţi de români se duc doar pe dobânzi. Asta este o politică păguboasă pe carae nu o vom permite”, a mai aspus Fritz.

Potrivit acestuia, alternativa pe care USR vrea să o construiască nu poate creşte„ doar pe umerii USR”, ci este nevoie de mai multe forţe reformiste.

„O guvernare fără PSD şi AUR trebuie să fie o guvernare care să reprezinte cât mai multe forţe democratice de centru-dreapta, cât mai multe forţe reformiste posibil şi de aceea evident că vom căuta, în următorii doi ani, să mărim această coaliţie a forţelor reformiste şi cu siguranţă suntem şi deschişi pentru o colaborare cu PNL în acest sens, vom face acest lucur nu doar la Bucureşti, nu doar în oraşele mari ci peste tot în România. E evident că lumea s-a săturat de un fel de a face politifc distant, de un fel de a face politifcă doar pe reţele sociale şi de aceea USR va fi un partid care va fi aproape de oameni, va sculta şi va lua în seris problemele şi nevoile reale ale românilor”, mai spune Dominic Fritz.

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