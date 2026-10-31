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Rezultate finale după alegerile din USR. Radu Miruță s-a impus în fața Dianei Buzoianu. Cum arată conducerea finală a USR, cu Dominic Fritz în frunte

Olga Borșcevschi
Rezultate finale după alegerile din USR. Radu Miruță s-a impus în fața Dianei Buzoianu. Cum arată conducerea finală a USR, cu Dominic Fritz în frunte
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USR și-a ales astăzi noua conducere, în cadrul congresului organizat la Timișoara. Echipa condusă de Radu Miruță, intitulată „USR Deschis”, a obținut cele mai multe poziții în urma alegerilor interne pentru Biroul Național al USR, desfășurate în cadrul Congresului partidului. De asemenea, Miruță s-a clasat pe primul loc în ierarhia individuală, fiind urmat de Diana Buzoianu.

„USR Deschis” a obținut 12 dintre cele 24 de poziții prezentate, în timp ce „USR Echilibru”, asociată Dianei Buzoianu, a obținut 10 poziții. Alte două poziții au revenit echipei „USR Forța din Filiale”, coordonată de Lucian Stanciu-Viziteu.

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Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, președintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului.

Astfel, noii vicepreședinți USR sunt, în ordinea numărului de voturi:

Radu Miruță
Diana Buzoianu
Iulian Lorincz
Dan Barna
Radu Mihaiu
Irineu Dărău
Diana Stoica

Membri:

Cristian Seidler
Stelian Ion
Silviu Dehelean
Ionuț Moșteanu
Oana Țoiu
Vlad Voiculescu
Sorin Sipos
Oana Murariu
Roxana Vîlcu
Pollyanna Hangan
Eugen Terente
Teodora Stoian
Ruben Latcau
Mircea Aurel Deac
Andrei Nistor
Lucian Stanciu-Viziteu
Florin Drăgulin

Care este configurația conducerii partidului pe facțiuni

Componența echipei USR Deschis:

Radu-Dinel Miruță

Iulian Lorincz

Dan Barna

Radu Nicolae Mihaiu

Cristian Gabriel Seidler

Stelian-Cristian Ion

Silviu Dehelean

Liviu Ionuț Moșteanu

Pollyanna Hangan

Eugen Terente

Teodora Stoian

Mircea Aurel Deac

Componența echipei USR Echilibru:

Diana Anda Buzoianu

Ambrozie Irineu Darău

Diana Stoica

Oana Silvia Țoiu

Vlad Voiculescu

Sorin Șipoș

Oana Murariu

Ioana Roxana Vîlcu

Ruben Lațcău

Andrei Nistor

Echipa USR Forța din Filiale:

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

Florin Drăgulin

Noul Birou Naţional va coordona activitatea politică a USR la nivel naţional şi va sprijini implementarea direcţiilor strategice stabilite de Congres, mai arată USR.

Rezultatele sunt preliminare. USR a anunțat că rezultatele finale vor fi comunicate în aproximativ două ore.

Comentarii 1

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