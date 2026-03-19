Studiu. Mersul pe bicicletă nu prelungește viața, dar îi asigură calitatea spre sfârșit

Un studiu elaborat în Japonia a încercat să stabiliească relația dintre mersul cu bicicleta și longevitate. Rezultatele nu au fost concludente, durata de viață fiind condiționată de mai mulți factori, alimentație, poluare sau genetică. Dar cercetărorii sunt convinși că acest sport urban ajută la menținerea calității și prelungirea vieții active.
Mersul cu bicicleta a fost considerat de mult timp un obicei care poate reduce nevoia de îngrijire pe termen lung și poate diminua riscul de deces, dar puține dovezi pe termen lung care să examineze aceste beneficii în mod specific în Japonia, potrivit ScienceDaily. Cercetătorii au analizat obiceiurile de mers cu bicicleta în rândul persoanelor în vârstă în două domenii principale, preia Mediafax.
Analiza a inclus toți participanții, precum și o analiză concentrată asupra persoanelor care nu conduceau.
În ansamblu, rezultatele sugerează că mersul cu bicicleta poate juca un rol important în susținerea bunăstării fizice și mentale a persoanelor în vârstă, contribuind la prelungirea vieții și la menținerea independenței.
Cercetătorii descriu mersul cu bicicleta ca un „partener de viață” care susține o îmbătrânire mai sănătoasă, în special pentru cei care nu mai conduc.
Acest lucru este deosebit de relevant, având în vedere că tot mai mulți vârstnici din Japonia renunță la permisul de conducere.