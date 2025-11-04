STUDIU. Starea de sănătate, influențată de ora la care este servit micul dejun

Cercetătorii britanici au descoperit că ora la care este luat micul dejun poate influența starea de sănătate. Studiul publicat în revistele de specialitate arată că nu doar conținutul mesei de dimineaţă contează, ci şi ora la care este consumată.

Se pare că momentul la care se servește micul dejun ar avea un impact semnificativ asupra nivelului de energie şi asupra metabolismului, susţin specialiştii în nutriţie.

Studiul, întins pe trei decenii

Studiul desfășurat în Marea Britanie a fost unul extrem de amplu, întins pe o perioadă de peste trei decenii, perioadă în care s-au analizat datele a aproximativ 3.000 de persoane. Cercetătorii au vrut să urmărească legătura dintre momentul primei mese şi starea generală de sănătate.

La final, rezultatele au arătat că, pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii tind să amâne tot mai mult micul dejun.

Derulat între anii 1983 şi 2017, studiul a indicat că, la început, participanţii obişnuiau să ia prima masă la circa 30 de minute după trezire, însă acest interval a crescut constant de-a lungul timpului.

În final, specialiștii în nutriție au tras următoarea concluzie: un mic dejun servit mai devreme sprijină longevitatea şi menţine un metabolism stabil. Astfel, organismul beneficiază de energie pentru întreaga zi.

De asemenea, respectarea unui program regulat al meselor contribuie la menţinerea echilibrului metabolic şi poate influenţa pozitiv vârsta biologică.

Pentru a avea o viaţă activă şi un nivel optim de vitalitate, se recomandă a nu mai întârzia micul dejun și nici cina, dimpotrivă.

Ce să mănânci dimineața ca să slăbești sănătos

Un mic dejun echilibrat poate fi cel mai important aliat în procesul de slăbire. Specialiștii în nutriție spun că persoanele care nu sar peste masa de dimineață nu doar că tind să aibă o greutate mai stabilă, dar prezintă și un risc mai scăzut de a dezvolta afecțiuni precum obezitatea, bolile cardiovasculare sau sindromul metabolic.

Secretul stă în alegerile alimentare făcute, atrag atenția nutriționiștii.

În primul rând, proteinele și fibrele, plus vitaminele și mineralele esențiale nu trebuie să lipsească deoarece acestea mențin senzația de sațietate mai mult timp și păstrează un nivel optim de energie pe parcursul întregii zile.

Ouăle, de exemplu, sunt o opțiune excelentă. Două ouă furnizează peste 12 grame de proteine, cu puțini carbohidrați și un aport semnificativ de vitamine, precum B12 și A. Gătite alături de legume și un strop de brânză, pot deveni un preparat consistent, ideal pentru începutul zilei.

Și iaurtul este o altă alegere excelentă, iar dacă se poate să fie grecesc, cu atât mai bine. Iaurtul grecesc, spre deosebire de cel obișnuit, are de peste două ori mai multe proteine – aproape 20 de grame într-o porție de 200 g. Combinat cu semințe de chia sau fructe de pădure, reprezintă un mic dejun bogat în fibre și perfect pentru controlul poftei de mâncare.

Cum să slăbești sănătos

Specialiștii în nutriție avertizează că metodele extreme de slăbit, cum ar fi dietele foarte restrictive, pot face mai mult rău decât bine. Ele încetinesc metabolismul și cresc pofta de mâncare, de aceea nu sunt recomandate.

În schimb, slăbitul eficient se bazează pe un deficit caloric moderat, care poate fi obținut fie mâncând controlat, fie prin exerciții fizice regulate. O dietă echilibrată, cu accent pe alimente bogate în proteine și fibre, este cheia succesului în lupta cu kilogramele.

De asemenea, măsura porțiilor consumate joacă un rol important. Chiar și cele mai sănătoase alimente pot îngrășa dacă sunt consumate în exces.

În concluzie, un mic dejun ales cu atenție ajută foarte mult în procesul de slăbire și oferă și energia necesară pentru o zi întreagă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce recomandă nutriționiștii pentru un mic dejun cu adevărat energizant. Iată ce trebuie să mâncăm dimineața

Ce aliment este recomandat zilnic la micul dejun. Are PROPRIETĂȚI miraculoase

La ce oră EXACTĂ trebuie să iei micul-dejun și cina ca să scapi de burtă

GUSTAREA „copilăriei” pe care ar fi mai bine să o eviți la micul dejun. Poate duce la oboseală accentuată și o senzație de lipsă de energie

Dieta lui Vladimir PUTIN | Ce alimente consumă președintele Rusiei la micul-dejun și la prânz. Seara nu mănâncă nimic!