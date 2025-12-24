SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America

Administrația Trump a anunțat sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton, care a denunțat un „val de macartism”.

Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu „cenzura” în detrimentul intereselor americane, a justificat Departamentul de Stat.

Cenzura UE, condamnată la Washington

„De prea mult timp, ideologii europeni depun eforturi concertate pentru a constrânge platformele americane să sancționeze opiniile americane cărora li se opun. Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”, a scris pe X secretarul de Stat american, Marco Rubio, care a denunțat „un complex industrial mondial al cenzurii”.

Printre cei vizați se numără francezul Thierry Breton, fost ministru și arhitect al Regulamentului european privind Serviciile Digitale (DSA), care a ocupat funcția de comisar pentru Piața internă din 2019 până în 2024, cu largi responsabilități, în special în domeniul digital și industrial.

El a denunțat pe X ceea ce a numit un „val de macartism” în Statele Unite, referindu-se la vânătoarea de vrăjitoare anticomunistă condusă de senatorul american Joseph McCarthy în anii 1950.

„Ca o aducere aminte: 90% din Parlamentul European – ales democratic – și cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA, legislația europeană privind serviciile digitale. Prietenilor noștri americani: «Cenzura nu este acolo unde credeți că este»”, a subliniat Breton.

Celelalte patru persoane sancționate sunt reprezentanți ai unor ONG-uri care luptă împotriva dezinformării și urii online în Regatul Unit și Germania: Imran Ahmed, care conduce Centre for Countering Digital Hate (CCDH), Clare Melford, care conduce un Index Global al Dezinformării (GDI) cu sediul în Regatul Unit, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid și Josephine Ballon, din cadrul aceleiași organizații.

În general, europenii nu au nevoie de viză pentru a călători în Statele Unite, dar trebuie să obțină o autorizație electronică de călătorie (ESTA).

Trump cere UE să respecte libertatea de exprimare

Președintele american Donald Trump conduce o ofensivă majoră împotriva regulilor tehnologice ale Uniunii Europene, care impun reglementări platformelor, cum ar fi raportarea conținutului problematic. Statele Unite consideră aceasta o încălcare a libertății de exprimare.

UE are cel mai puternic arsenal juridic din lume pentru reglementarea tehnologiei digitale, dar multe instituții media au catalogat asta drept o încălcare a libertății presei.

Reacția Casei Albe vine după amenda de 140 de milioane de dolari impusă de UE la începutul lunii decembrie rețelei sociale X a miliardarului Elon Musk. Marco Rubio a descris această sancțiune drept „un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american de către guverne străine”.

Noua strategie a Americii

Încă de la revenirea sa la putere, Donald Trump a luat Europa în vizor, în special pentru totalitarismul pe care pare că-l promovează Bruxellesul.

În noua sa „Strategie de securitate națională”, publicată recent, care vorbește despre „dispariția civilizației” europene, Washingtonul critică la grămadă instituțiile europene „care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de imigrație”, precum și „prăbușirea ratei natalității” pe „Bătrânul continent”.

În februarie, vicepreședintele JD Vance i-a consternat pe europeni cu un discurs la München în care a afirmat că libertatea de exprimare este îngrădită pe continent. Tot acolo, el a atacat România pentru anularea rezultatului alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

În luna mai, secretarul de Stat american a anunțat restricții privind vizele pentru străinii acuzați că „cenzurează americanii”, afirmând că „libertatea de exprimare este esențială pentru modul de viață american”.

Mai mult, un memoriu recent al Departamentului de Stat, citat în presa americană, menționează noi directive din partea Guvernului SUA care vizează restricționarea vizelor pentru persoanele care lucrează în sectorul tehnologic (vize H-1B), în special pentru cele specializate în moderarea conținutului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Thierry Breton vs Elon Musk, serial pe X. Postările miliardarului american despre anularea alegerilor din România, în centrul disputei

„Minciuni și propagandă”. Șefa serviciilor secrete americane acuză UE că vrea să atragă SUA într-un război direct cu Rusia