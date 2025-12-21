Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că rapoartele Reuters despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraina și o parte a Europei nu sunt altceva decât minciuni și propagandă. Ea a acuzat publicația că răspândește o narațiune falsă pentru a bloca inițiativele de pace ale lui Donald Trump.

„Nu, acestea sunt minciuni și propagandă pe care Reuters o promovează de bunăvoie, în numele instigatorilor care doresc să submineze eforturile neobosite ale președintelui Trump de a pune capăt acestui război sângeros, care a provocat peste un milion de victime de ambele părți.“, scrie Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații, pe contul său de X.

Directorul acuză NATO și UE că vor să atragă armata Statelor Unite într-un război direct cu Rusia.

„În mod periculos, promovați această narațiune falsă pentru a bloca eforturile de pace ale președintelui Trump și pentru a stârni isteria și frica în rândul populației, astfel încât aceasta să susțină escaladarea războiului, ceea ce NATO și UE doresc cu adevărat, pentru a atrage armata Statelor Unite direct în războiul cu Rusia.“, mai transmite Gabbard.

Potrivit acesteia, serviciile de informații americane consideră că Rusia încearcă de fapt să evite un război mai amplu cu NATO.

„Adevărul este că serviciile de informații americane au informat factorii de decizie, inclusiv pe oficialul democrat al HPSCI citat de Reuters, că serviciile de informații americane consideră că Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu NATO. De asemenea, acestea consideră că, așa cum au arătat ultimii ani, performanța Rusiei pe câmpul de luptă indică faptul că în prezent nu are capacitatea de a cuceri și ocupa întreaga Ucraină, cu atât mai puțin Europa.“, precizează directorul Serviciilor Naționale de Informații.

Reamintim că o analiză publicată de Reuters, vineri, arăta că „rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic.“

Publicația scria că șase surse cu conexiuni în serviciile secrete americane au declarat acest lucru.

„Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea pictată de președintele american Donald Trump și negociatorii săi, care au declarat că Putin dorește să pună capăt conflictului.“, au mai scris jurnaliștii Reuters, precizând că cel mai recent raport datează de la sfârșitul lunii septembrie.

Reuters mai menționa că informațiile contrazic, de asemenea, afirmațiile liderului rus conform cărora Rusia nu ar reprezenta o amenințare pentru Europa.

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte a provinciilor Luhansk și Donețk, care alcătuiesc inima industrială a Donbasului, părți din provinciile Zaporijia și Herson și Crimeea, peninsula strategică de la Marea Neagră. Potrivit lui Putin, Crimeea și toate cele patru provincii aparțin Rusiei.

