În data de 11.06.2025, din dispoziția și sub coordonarea Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat controale tematice și operative cu privire la respectarea legislației în vigoare.

În timpul acestor controale ANPC, au fost verificate:

corectitudinea prețurilor afișate la raft cu cele marcate pe bonul fiscal;

respectarea denumirii corecte a produselor în raport cu ingredientele declarate de producător;

respectarea promoțiilor și existența unității de referință din care să rezulte avantajul specific al consumatorilor;

comercializarea produselor cu data limită de consum depășită și a produselor cu modificari organoleptice vizibile (prezență mucegai, arsuri de congelare);

nerespectarea temperaturii recomandată de producător la comercializarea și depozitarea produselor alimentare;

verificarea etichetelor privind informarea corectă și completă cu elementele de identificare conform legislatiei în vigoare, verificarea alergenilor declarați pe etichetele de produs.

Au fost verificați un număr de 450 de operatori economici, s-au aplicat un număr de 246 amenzi în valoare de 1.507.800 RON, un număr de 127 avertismente, 269 de invitații, s-au încasat amenzi in valoare de 314.550 lei, au fost oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 21.899 lei, au fost oprite definitiv de la comercializare produse in valoare de 35.271 lei si s-au dispus 12 măsuri de OTPS.

Operatori economici „taxați” de ANPC

Printre operatorii economici verificaţi, se regăsesc următorii:

Dona Logistica SA-Salaj; Electrica Furnizare SA Târgu-Mureș; Global Nik Store SRL, Ocna Mureş.

Printre principalele deficienţe constatate, se numără:

Dona Logistica SA-Salaj.

Practici comerciale înșelătoare/produse cosmetice fără informații – 2 amenzi in valoare de 65 000 lei;

Electrica Furnizare SA Târgu-Mureș.

Servicii neconforme, au constatat inspectorii ANPC, aplicînd o amendă în valoare de 10 00 lei.

Global Nik Store SRL, Ocna Mureş.

Produse de panficație preambalate fără preț pe unitatea de măsură, produse panificație vrac fără informații obligatorii date producător, ingrediente alergene, cantitate netă, produse alimetare şi nealimentare în afara DDM, produse cu modificări organoleptice, aspect lipicios, mucegai, nerespectare temperaturi de depozitare/păstrare produse, agregate frigorifice cu strat grosier de gheață, vitrină necurățată corespunzător, măsuri de remediere, utilizare mijloc de măsurare neverificat metrologic.

Inspectorii ANPC au aplicat 2 amenzi in valoare de 15 000 lei.

Citește și:

Operațiunea „Pânza de păianjen”. Imaginile din satelit și drone confirmă 15/23 avioane rusești distruse, majoritatea bombardiere STRATEGICE

Adevărul din spatele clipului viral în care un livrator GLOVO face knockout un bătrân, după o ciocnire mașină-trotinetă / Precizări DGPMB

Și-a încetat ACTIVITATEA Asociația „Pământul Strămoșesc”, fondată de Călin Georgescu. „Această lucrare nu se sfârșește, să nu ne pierdem sufletul de neam”

Gigi Becali, cu crucea pe umăr, a mers să „sfințească” Piața Victoriei: „Contramanifestație față de marșul LGBT Bucharest Pride”

Papa Leon al XIV-lea critică politicile naționaliste: „Nu există loc pentru prejudecăți, pentru zone de «securitate» care ne separă de vecinii noștri”