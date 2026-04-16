Suma colosală pe care a trebuit să o achite un român pe aeroportul din Stuttgart, deși avea bilet

Un cetățean român, în vârstă de 34 de ani a fost oprit pe aeroportul din Stuttgart fix înainte de îmbarcarea într-un zbor către București, după descoperirea polițiștilor germani.

Român nevoit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart

Mai exact, polițiștii au descoperit că tânărul de 34 de ani era vizat de un mandat de arestare, relatează Libertatea.

Incidentul s-a petrecut pe 10 aprilie 2026, când ofițerii Poliției Federale din Germania au identificat bărbatul pe baza datelor PNR (Passenger Name Record) furnizate de compania aeriană. Conform autorităților, românul încerca să plece din Germania cu un zbor Stuttgart–București, însă verificările au relevat existența unui mandat emis pe numele său de Parchetul din Heilbronn pentru fals în documente. Acesta a fost condus la sediul Poliției Federale, unde i-a fost adusă la cunoștință situația juridică.

Ca să evite consecințele penale imediate, el a achitat o amendă în valoare de 3.200 de euro. Imediat după plată, autoritățile l-au lăsat să se întoarcă la aeroport pentru a se îmbarca în avionul către România.

Acest caz a scos în evidență sistemul PNR (Passenger Name Record), el se utilizează frecvent în Europa pentru securitatea transportului aerian. Din anul 2017, toate companiile aeriene sunt obligate să transmită date despre pasageri către Oficiul Federal al Poliției Criminale din Germania pentru toate zborurile internaționale.

Datele includ informații precum numele pasagerului și detaliile călătoriei și sunt analizate de mai multe autorități pentru a preveni și combate infracțiuni grave a terorismului.

Dacă sistemul detectează o potrivire cu o persoană căutată, datele sunt transmise imediat Poliției Federale, care poate dispune măsuri precum reținerea sau împiedicarea părăsirii țării. În situația de față, reacția promptă a autorităților a permis identificarea și sancționarea românului înainte ca acesta să părăsească Germania.

