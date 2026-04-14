Aeroportul Băneasa intră în renovare și va avea un nou terminal. Ce firme se bat și ce valoare are contractul

Compania Națională Aeroporturi București a primit, din partea unor firme internaționale de proiectare și inginerie, trei oferte de participare la licitația organizată pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aeroportului Internațional București Băneasa ”Aurel Vlaicu”.

Aeroportul Băneasa intră în renovare și va avea un nou terminal

Proiectul prevede un nou terminal de pasageri, cu o capacitate de minimum 1.600 de pasageri/oră, amplasat în proximitatea terminalului existent. Noul Terminal al Aeroportului Băneasa va avea acces rapid la întreaga infrastructură aeroportuară: platformă, pistă și sistemul de căi de rulare.

Această extindere absolut necesară a Aeroportului Băneasa cu un nou terminal de pasageri se va realiza:

fie prin preluarea și transformarea Hangarului nr. 2 Romaero într-un terminal modern, cu o suprafață de 4.000 mp și teren adiacent de 18.000 mp;

⁠fie prin construirea unui nou terminal pe terenul CNAB, în zona de nord a pistei.

Pentru maximizarea capacităților operaționale și pentru separarea fluxurilor de aviație comercială de pasageri și aviație de business, se va dezvolta și un nou terminal/hangar pentru aviație generală/business, având toată infrastructura adiacentă și facilitățile necesare.

Construirea acestui Terminal dedicat aviației generale și de business se va realiza:

fie prin preluarea unui hangar Romaero (Hangarul nr. 3),

⁠fie prin construirea sa în zona de nord a pistei.

Obiectivul: creșterea capacității de procesare la 2,5 milioane de pasageri/an

Pe de altă parte, în cadrul strategiei de modernizare este inclusă și realizarea unei noi parcări pentru pasageri, în proximitatea actualului terminal.

Strategia prevede și reorganizarea actualului Terminal de aviație generală, pentru a crește capacitatea de procesare la 2,5 milioane de pasageri/an.

Reconfigurarea terminalului va echilibra capacitățile de procesare între fluxurile de plecări și sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat și a unei utilizări eficiente a infrastructurii.

Finanţarea obiectivelor de investiții prevăzute în Programul strategic se realizează din surse proprii ale CNAB, credite bancare, atragere de fonduri europene, fonduri publice obţinute în condiţiile legii şi alte surse legal constituite.

Termenul de predare a documentației este de 8 luni de la data transmiterii ordinului de începere.

Valoarea estimată a proiectului este de 7,43 milioane lei.

Participanții la licitație sunt: