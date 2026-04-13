Haos pe aeroporturile din Europa, din cauza sistemului implementat de UE. Pasagerii ajung să piardă zborurile, după ore în șir de stat la coadă

Ruxandra Radulescu
Implementarea noului sistem electronic de control la frontiere al Uniunii Europene, la data de 10 aprilie, a generat un adevărat haos pe aeroporturile din Europa. Potrivit reprezentanților mai multor companii aeriene, o parte dintre pasageri și-au pierdut zborurile din cauza controalelor care au durat foarte mult, transmite publicația Express.

Noul sistem implementat de UE la granițe, Entry/Exit System (EES), înregistrează electronic datele din pașaport și datele biometrice ale cetățenilor din afara Uniunii Europene, inclusiv ale britanicilor, transmite publicația Express.

În perioada vacanței de Paște, sistemul EES a cauzat întârzieri de două până la trei ore în perioadele aglomerate.

Sistemul implementat de UE poate afecta turismul

Aeroporturile și companiile aeriene europene au cerut Comisiei Europene să permită mai multă flexibilitate în folosirea sistemului.

„Autoritățile de frontieră trebuie să poată opri complet sistemul EES atunci când timpul de așteptare devine prea mare. Acest lucru este important nu doar în următoarele săptămâni, ci și pe durata sezonului de vară, când traficul este foarte mare”, a declarat Oliver Jankovec, directorul Airports Council International Europe (ACI).

Acesta a atras atenția că sistemul pune în pericol activitatea turistică din statele U.E. în sezonul cald, când traficul pe aeroport devine mai aglomerat.

„Imaginea Europei ca destinație ușor accesibilă și eficientă pentru turism și afaceri este în pericol, mai ales că transportul aerian este deja afectat de problemele provocate de situația din Orientul Mijlociu”, a adăugat Jankovec.

Companiile aeriene consideră că sistemul este ineficient

Deși Comisia Europeană spune că verificarea unui călător prin acest sistem durează, în medie, aproximativ 70 de secunde, companiile aeriene au atras atenția că au existat perturbări serioase.

Potrivit reprezentanțiilor liniilor aeriene, unii pasageri și-au pierdut zborurile din cauza controalelor de frontieră prea lente.

„De exemplu, un zbor spre Marea Britanie a plecat cu 51 de pasageri mai puțin. Un alt zbor nu avea niciun pasager la bord în momentul închiderii porții de îmbarcare, iar 90 de minute mai târziu, 12 pasageri încă nu ajunseseră la poartă”, a transmis ACI într-un comunicat comun cu mai multe companii aeriene europene.

Pasagerilor li s-a făcut rău, în timp ce așteptau la cozi imense

Aproximativ 100 de persoane au rămas pe aeroportul Linate din Milano, în timp ce așteptau să urce într-un zbor spre Manchester. Multora li s-a făcut rău în timp ce au stat al coadă până la trei ore și nu știau cum vor ajunge acasă.

Compania aeriană a spus că încearcă să îi ajute, dar a recunoscut că situația este „scăpată de sub control”, și dat vina pe sistemul EES, pe care l-a numit „inacceptabil”.

