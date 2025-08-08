Prima pagină » Actualitate » Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%

Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 15:53, Știri politice
Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%

După moartea fostului președinte, Ion Iliescu, soția sa, Nina Iliescu, va locui singură în superba vilă din Strada Moliere, pe care cuplul a achiziționat-o în 1996 cu 7.000 de dolari. În prezent, reședința fostului președinte valorează 3 milioane de euro, transmite în exclusivitate Mediafax

Casa în care a locuit Ion Iliescu, alături de soția sa Nina, încă din 1996, s-a transformat, în timp, într-un adevărat „tezaur imobiliar”, notează Mediafax. Potrivit experților imobiliari consultați de publicația citată, valoarea vilei fostului președinte se ridică azi la suma de trei milioane de euro.

Dacă Nina Iliescu ar decide să vândă casa ar avea un profit enorm, de 430%. De asemenea, experții menționează că o altă locuință din zonă s-a vândut recent pentru suma 750.000 de euro și are o suprafață de trei ori mai mică decât cea a soților Iliescu.

Reședința este alcătuită din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate cu vedere spre o curte spațioasă.

Cine va moșteni vila fostului președinte Ion Iliescu, după moartea soției

Un alt aspect interesant este cui va rămâne casa din Strada Moliere, după moartea Ninei Iliescu. Deși fostul președinte nu a avut copii, acesta a fost înconjurat, cu precădere din 2020, de oameni foarte apropiați, inclusiv de doi ofițeri SPP, Răzvan și Traian, care i-au fost foarte loiali.

Răzvan s-a făcut remarcat ca o prezență constantă și de încredere și l-a ajutat și susținut pe Ion Iliescu și pe soția acestuia. De asemenea, tot Răzvan este cel care va avea grijă de Nina, până la sfârșitul zilelor, după angajamentul pe care l-a făcut.

Surse Mediafax afirmă că fabuloasa vila va rămâne SPP-istului Răzvan, după moartea Ninei Iliescu. Agentul locuiește deja în reședința respectivă și ocupă cele două apartamente de la etaj, în timp ce Nina Iliescu locuiește la parter. După decesul acesteia, Răzvan va rămâne unicul beneficiar.

În interiorul vilei se regăsește și o colecție impresionantă de obiecte de artă, de la icoane, tablouri, sculpturi, ceasuri vechi, la cărți de o valoare inestimabilă.

Acesta obiecte ar urma să fie moștenite de Ion Sion Bujor, un alt apropiat de-ai lui Ion Iliescu. Tatăl său a fost activist comunist și prieten apropiat al fostului președinte. Se presupune că acesta a rămas orfan de mic, iar soții Iliescu ar fi avut grijă de el.

FOTO: Mediafax

Citește și

POLITICĂ Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
17:04
Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
SURSE EXCLUSIV Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
16:58
Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
POLITICĂ Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
15:54
Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
VIDEO Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii
15:30
Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii
POLITICĂ Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
15:20
Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
REACȚIE Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
15:05
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Evz.ro
Iubire ca în filme, telenovela care a făcut istorie. A avut audiențe record
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
ACTUALITATE Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață
16:57
Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață
SĂNĂTATE Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
16:50
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
ULTIMA ORĂ Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
16:49
Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
SHOWBIZ Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
16:47
Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
ACTUALITATE Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
16:46
Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
EXTERNE Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
16:42
Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
ULTIMA ORĂ Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
EXTERNE China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
OFICIAL A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale
Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale
ULTIMA ORĂ VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”