Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%

După moartea fostului președinte, Ion Iliescu, soția sa, Nina Iliescu, va locui singură în superba vilă din Strada Moliere, pe care cuplul a achiziționat-o în 1996 cu 7.000 de dolari. În prezent, reședința fostului președinte valorează 3 milioane de euro, transmite în exclusivitate Mediafax.

Casa în care a locuit Ion Iliescu, alături de soția sa Nina, încă din 1996, s-a transformat, în timp, într-un adevărat „tezaur imobiliar”, notează Mediafax. Potrivit experților imobiliari consultați de publicația citată, valoarea vilei fostului președinte se ridică azi la suma de trei milioane de euro.

Dacă Nina Iliescu ar decide să vândă casa ar avea un profit enorm, de 430%. De asemenea, experții menționează că o altă locuință din zonă s-a vândut recent pentru suma 750.000 de euro și are o suprafață de trei ori mai mică decât cea a soților Iliescu.

Reședința este alcătuită din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate cu vedere spre o curte spațioasă.

Cine va moșteni vila fostului președinte Ion Iliescu, după moartea soției

Un alt aspect interesant este cui va rămâne casa din Strada Moliere, după moartea Ninei Iliescu. Deși fostul președinte nu a avut copii, acesta a fost înconjurat, cu precădere din 2020, de oameni foarte apropiați, inclusiv de doi ofițeri SPP, Răzvan și Traian, care i-au fost foarte loiali.

Răzvan s-a făcut remarcat ca o prezență constantă și de încredere și l-a ajutat și susținut pe Ion Iliescu și pe soția acestuia. De asemenea, tot Răzvan este cel care va avea grijă de Nina, până la sfârșitul zilelor, după angajamentul pe care l-a făcut.

Surse Mediafax afirmă că fabuloasa vila va rămâne SPP-istului Răzvan, după moartea Ninei Iliescu. Agentul locuiește deja în reședința respectivă și ocupă cele două apartamente de la etaj, în timp ce Nina Iliescu locuiește la parter. După decesul acesteia, Răzvan va rămâne unicul beneficiar.

În interiorul vilei se regăsește și o colecție impresionantă de obiecte de artă, de la icoane, tablouri, sculpturi, ceasuri vechi, la cărți de o valoare inestimabilă.

Acesta obiecte ar urma să fie moștenite de Ion Sion Bujor, un alt apropiat de-ai lui Ion Iliescu. Tatăl său a fost activist comunist și prieten apropiat al fostului președinte. Se presupune că acesta a rămas orfan de mic, iar soții Iliescu ar fi avut grijă de el.

FOTO: Mediafax