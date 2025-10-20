Prima pagină » Actualitate » CNAIR închide Transfăgărășanul și Transalpina. Decizia care îi afectează pe toți ȘOFERII din zona montană

Bianca Dogaru
20 oct. 2025, 16:54, Actualitate
CNAIR a închis de luni, 20 octombrie, circulația pe sectoarele înalte ale Transfăgărășanului și Transalpinei, din cauza condițiilor meteo severe. Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor crescute de avalanșă, viscol și polei.

DARIUS MITRACHE / MEDIAFAX FOTO

CNAIR a anunțat că traficul a fost închis pe Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, și pe Transalpina, între Rânca și Curpat.

Măsura a fost luată de Comisiile de Revizie Specială, care au constatat că, la altitudine, condițiile meteo fac imposibilă circulația în siguranță.

Decizia respectă prevederile „Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane”, aprobat prin deciziile comune ale Ministerului Transporturilor și Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit CNAIR, sectoarele respective devin extrem de periculoase din cauza ninsorilor abundente, viscolelor, avalanșelor, căderilor de pietre, viiturilor și poleiului.

„La altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, precizează CNAIR în comunicat.

Transfăgărășanul și Transalpina vor rămâne închise până în vara anului viitor, când condițiile vor permite redeschiderea circulației.

Surse foto: Facebook CNAIR / Mediafax foto

