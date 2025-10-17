Ciprian Șerban anunță că Lotul 2 Mizil – Pietroasele, componentă a Autostrăzii Ploiești – Buzău, a fost dat în circulație

Ciprian Șerban, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost efectuat un pas esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. A fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele, fiind una dintre componentele Autostrăzii Ploiești – Buzău.

Lotul 3 Pietroasele – Buzău este estimat să fie finalizat spre finalul lunii noiembrie. Odată cu finalizarea și acestui lot, vor exista 200 de kilometri de autostradă continuă între București și Focșani.

S-a deschis Lotul 2 Mizil – Pietroasele

„Pas important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România!

Astăzi, alături de Cristian Pistol, directorul CNAIR, Virgil Nanu, președintele CJ Prahova, deputatul Romeo Lungu, deputatul Bogdan Cojocaru, Adrian Petre, președintele CJ Buzău, senatorul Dan Cașcaval, Silviu Negraru, primarul orașului Mizil și Sorin Robu, director DRDP Buzău, am dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km), componentă a Autostrăzii Ploiești – Buzău.

Proiectul, realizat de Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, are o valoare de 1,249 miliarde lei (fără TVA) și beneficiază de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Odată cu finalizarea Lotului 3 Pietroasele – Buzău, estimată pentru sfârșitul lunii noiembrie, vom avea 200 km de autostradă continuă între București și Focșani.

Iar până la sfârșitul anului, prin deschiderea celor 50 km între Focșani și Adjud, vom putea circula pe 250 km de autostradă modernă, de la București la Adjud.

Această realizare reprezintă un nou pas concret în modernizarea infrastructurii de transport și în creșterea conectivității regionale, contribuind la dezvoltarea economică durabilă a României”, a notat Ciprian Șerban, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

Sursă foto&video: Facebook Ciprian Șerban