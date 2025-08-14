Întâlnirea programată vineri, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea aduce pe masa negocierilor un „schimb de teritorii” pentru a opri războiul din Ucraina. Planul rusesc de pace ar include cedarea completă a Donbass-ului, lucru respins ferm de Volodimir Zelenski și criticat de liderii europeni.

Ucraina privește cu îngrijorare summitul anunțat pentru vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. este prima întâlnire dintre cei doi de la începutul invaziei ruse din 2022, iar Trump a declarat că negocierile vor viza un „schimb de teritorii” între Kiev și Moscova, „în beneficiul ambelor părți”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis însă un mesaj categoric: „ucrainenii nu își vor ceda pământurile ocupanților” și nu se vor retrage din Donbas.

Ce vrea de fapt Putin să obțină din Ucraina

Potrivit The Wall Street Journal, Putin i-ar fi spus trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, că ar accepta o încetare completă a focului dacă Ucraina își retrage trupele din întreaga regiune Donețk. acest lucru ar oferi Rusiei control total asupra Donbass-ului, zonă disputată încă din 2014.

Planul ar include două faze: retragerea ucrainenilor din Donețk și „înghețarea” liniei frontului, urmate de un acord de pace negociat ulterior cu Zelenski.

Mai mult, Putin vizează și alte teritorii, precum Zerson și Zaporojie, ocupate parțial de truși, care asigură un coridor terestru între Donbas și Crimeea.

„Rusia nu va renunța la aceste două regiuni deoarece ele formează un coridor terestru care leagă Donbas de Crimeea”, a declarat analistul geopolitic Ulrich Bounat.

Avertismentul liderilor europeni

Liderii europeni avertizează că un astfel de acord ar putea însemna „concesii majore” din partea lui Trump către Putin, slăbind poziția Ucrainei la masa negocierilor. Franța, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie și Comisia Europeană au transmis că „actuala linie de contact” trebuie să fie punctul de plecare al oricărei discuții.

Zelenski a respins oficial ideea cedării Donbass-ului, dar experți citați de presa franceză susțin că executivul de la Kiev este conștient că anumite teritorii aflate sub control rusesc nu vor putea fi recâștigate prin forță, chiar dacă nu va exista o recunoaștere juridică a anexării.

În trecut, președintele ucrainean a admis că ar accepta concesii teritoriale în schimbul unor garanții de securitate din partea NATO, însă Trump a refuzat mereu să ofere astfel de asigurări.

Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat joi că „nu există niciun plan serios de schimburi teritoriale pe masă astăzi” și că doar Zelenski poate decide asupra chestiunilor teritoriale.