Cei care au centrală termică știu că aceste echipamente emit o varietate de sunete în timpul funcționării. Majoritatea zgomotelor sunt normale și fac parte din funcționarea standard, însă există și situații în care sunetele neobișnuite pot semnala probleme tehnice interne.

Centralele termice nu sunt silențioase: cum distingem zgomotele normale de cele care indică o problemă

Zgomotele precum bâzâitul constant, pocniturile metalice, șuierăturile sau clipocitul apei prin țevi pot fi deranjante și indică adesea necesitatea unei verificări. Este important să distingem între sunetele normale și cele care avertizează asupra unor defecțiuni reale, deoarece intervenția rapidă a unui specialist poate preveni deteriorarea gravă a centralei.

Cauze frecvente ale zgomotelor includ depunerile de calcar, presiunea inconstantă sau reglajul incorect al pompei de circulație.

Centralele termice nu sunt silențioase: sistemul cuprinde circuit de apă, alimentare cu gaz, componente mecanice și electronice care funcționează simultan. În mod normal, se aud bâzâitul flăcării, pornirea anumitor piese și circulația apei prin instalație. Nivelul zgomotului unei centrale pe gaz se situează, de regulă, între 40 și 50 de decibeli, comparabil cu un aparat electrocasnic sau mai redus decât o conversație normală, scrie romaniatv.net.

Cei sensibili la zgomote pot monta centrala în garaj sau cămară, însă multe centrale murale sunt instalate în bucătării sau camere de locuit, motiv pentru care alegerea unui model silențios este recomandată.

Cum funcționează o centrală de apartament

Arzătorul amestecă gazul cu aerul pentru a produce flacăra, care încălzește apa din circuitul central. Aceasta ajunge la radiatoare sau la sistemul de încălzire prin pardoseală. Gazele rezultate sunt răcite într-o cameră specială, iar vaporii de apă condensați eliberează căldură suplimentară, preîncălzind apa din instalație și reducând consumul de gaz.

Pompa de circulație asigură debitul și presiunea necesare pentru distribuirea apei calde în întreaga locuință.

Zgomotele neobișnuite ale centralei pot fi un semnal de defecțiune. Printre cele mai frecvente se numără:

Bâzâitul puternic și constant – poate indica ventilator murdar sau pompă defectă.

– poate indica ventilator murdar sau pompă defectă. Pocniturile metalice – deseori cauzate de depuneri de calcar în schimbătorul de căldură.

– deseori cauzate de depuneri de calcar în schimbătorul de căldură. Șuierăturile – sugerează circulația apei prea rapidă, de regulă din cauza reglajului pompei.

– sugerează circulația apei prea rapidă, de regulă din cauza reglajului pompei. Zgomotele puternice tip „mini-explozii” în țevi – pot apărea din cauza bulelor de aer din radiatoare sau a blocajelor din circuitul de încălzire, dar și din probleme de presiune în rețeaua de apă.

Dacă zgomotele persistă după aerisirea radiatoarelor și verificarea presiunii, este obligatoriu să chemați un specialist.

Revizia anuală sau bianuală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție, garantând funcționarea corectă și sigură a centralei.

Recomandarea autorului: