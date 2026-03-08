Prima pagină » Actualitate » Sună imediat instalatorul dacă centrala ta termică scoate aceste zgomote

Sună imediat instalatorul dacă centrala ta termică scoate aceste zgomote

08 mart. 2026, 14:47, Actualitate
Sună imediat instalatorul dacă centrala ta termică scoate aceste zgomote

Cei care au centrală termică știu că aceste echipamente emit o varietate de sunete în timpul funcționării. Majoritatea zgomotelor sunt normale și fac parte din funcționarea standard, însă există și situații în care sunetele neobișnuite pot semnala probleme tehnice interne.

Centralele termice nu sunt silențioase: cum distingem zgomotele normale de cele care indică o problemă

Zgomotele precum bâzâitul constant, pocniturile metalice, șuierăturile sau clipocitul apei prin țevi pot fi deranjante și indică adesea necesitatea unei verificări. Este important să distingem între sunetele normale și cele care avertizează asupra unor defecțiuni reale, deoarece intervenția rapidă a unui specialist poate preveni deteriorarea gravă a centralei.

Cauze frecvente ale zgomotelor includ depunerile de calcar, presiunea inconstantă sau reglajul incorect al pompei de circulație.

Centralele termice nu sunt silențioase: sistemul cuprinde circuit de apă, alimentare cu gaz, componente mecanice și electronice care funcționează simultan. În mod normal, se aud bâzâitul flăcării, pornirea anumitor piese și circulația apei prin instalație. Nivelul zgomotului unei centrale pe gaz se situează, de regulă, între 40 și 50 de decibeli, comparabil cu un aparat electrocasnic sau mai redus decât o conversație normală, scrie romaniatv.net.

Cei sensibili la zgomote pot monta centrala în garaj sau cămară, însă multe centrale murale sunt instalate în bucătării sau camere de locuit, motiv pentru care alegerea unui model silențios este recomandată.

Cum funcționează o centrală de apartament

Arzătorul amestecă gazul cu aerul pentru a produce flacăra, care încălzește apa din circuitul central. Aceasta ajunge la radiatoare sau la sistemul de încălzire prin pardoseală. Gazele rezultate sunt răcite într-o cameră specială, iar vaporii de apă condensați eliberează căldură suplimentară, preîncălzind apa din instalație și reducând consumul de gaz.

Pompa de circulație asigură debitul și presiunea necesare pentru distribuirea apei calde în întreaga locuință.

Zgomotele neobișnuite ale centralei pot fi un semnal de defecțiune. Printre cele mai frecvente se numără:

  • Bâzâitul puternic și constant – poate indica ventilator murdar sau pompă defectă.
  • Pocniturile metalice – deseori cauzate de depuneri de calcar în schimbătorul de căldură.
  • Șuierăturile – sugerează circulația apei prea rapidă, de regulă din cauza reglajului pompei.
  • Zgomotele puternice tip „mini-explozii” în țevi – pot apărea din cauza bulelor de aer din radiatoare sau a blocajelor din circuitul de încălzire, dar și din probleme de presiune în rețeaua de apă.

Dacă zgomotele persistă după aerisirea radiatoarelor și verificarea presiunii, este obligatoriu să chemați un specialist.

Revizia anuală sau bianuală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție, garantând funcționarea corectă și sigură a centralei.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită
15:45
Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită
FILM „War Machine”, noul film Netflix cu Alan Ritchson, urcă rapid în topul global
15:28
„War Machine”, noul film Netflix cu Alan Ritchson, urcă rapid în topul global
ACTUALITATE Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis
15:20
Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis
8 MARTIE Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure
15:07
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure
FLASH NEWS Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri
14:46
Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri
TRADIȚIE Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți
14:15
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Este adevărat că molizii pot prezice eclipsele solare? Nici cercetătorii nu sunt siguri!

Cele mai noi

Trimite acest link pe