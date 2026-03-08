Prima pagină » Actualitate » Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți

08 mart. 2026, 14:15, Actualitate
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală

Mucenicii moldovenești (cunoscuți și drept „sfințișorii”) reprezintă un desert tradițional de primăvară care este savurat de multe persoane. Mucenicii pot fi cumpărați din patiserii și cofetării, însă pot fi pregătiți perfect și acasă, cu ingredientele potrivite. Totuși, cei care doresc să își facă „pofta”, pot achiziționa acest desert din oraș. Iată cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală.

Mucenicii moldovenești se află printre deserturile preferate de mulți consumatori, primăvara. În anumite zone din țară, ei se mai numesc „sfințișori” și sunt pregătiți în funcție de rețetele transmise de la o generație la alta. Mucenicii moldovenești sunt copți și tăvăliți în miere cu nucă. Cei dobrogeni se prepară în zeamă îndulcită.

Cât costă mucenicii moldovenești în București

Această tradiție este păstrată din străbuni, iar creștinii împart mucenici de „Moșii de primăvară”. Desigur, acest desert poate fi găsit și în diverse cofetării și patiserii din țară. În București, de pildă, pot fi găsiți mucenici preparați după rețeta tradițională, dar și într-o variantă personalizată sau interpretată.

Mucenici moldovenești

În unele cofetării, mucenicii se găsesc încă de la finalul lunii februarie. Alți comercianți așteaptă ziua de 9 Martie, când sunt prăznuiți Sfinții 40 de Mucenici.

Într-o cofetărie din București, un mucenic moldovenesc însiropat, care conține miere și nucă, are prețul de 18 lei. Altfel, o cutie cu 18 bucăți costă 300 de lei. În alte patiserii din Capitală, un mucenic are prețul situat între 10 și 14 lei.

În cofetăria unei foste concurente de la Chefi la Cuțite, de pildă, o cutie cu 3 mucenici, preparați cu făină din Franța, costă 125 de lei. Există posibilitatea să cumperi și mucenici la kilogram, iar prețul este de 160 de lei, în cazul altui comerciant. Există și varianta mai ieftină pentru cutia cu 3 mucenici, la prețul de 69 de lei.

Într-o altă cofetărie din București, un platou cu 8 mucenici însiropați costă 109 lei, notează Observatornews.ro.

