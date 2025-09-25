Prima pagină » Actualitate » Ministrul Finanțelor: „Dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, am fi ajuns să-l majorăm cu PATRU. Am protejat economia de efecte mult mai grave”

Bianca Dogaru
25 sept. 2025, 21:35, Actualitate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că majorarea TVA cu două puncte, decisă în vară, a fost necesară pentru a evita pierderea ratingului de investiții și efecte economice mult mai grave pentru România.

El a subliniat că fără această decizie, România ar fi fost forțată să mărească TVA-ul și mai mult.

„Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte în primele două săptămâni, Agenția Fitch nu ne-ar fi confirmat ratingul. Astăzi eram în situația în care ar fi trebuit să mărim TVA-ul nu cu două puncte, ci cu patru puncte.”

Potrivit ministrului, riscul pierderii ratingului ar fi dus la retragerea a circa 20 de miliarde de euro investiți în titlurile de stat românești:

„Ar fi avut un efect foarte grav. Ar fi însemnat și o devalorizare a cursului. În 2009-2010 euro a crescut cu 20%. Acum am fi putut ajunge de la 5 lei la 6 lei pentru un euro.”

Surse foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

