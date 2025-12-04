Prima pagină » Actualitate » Superluna sau Luna Rece, în această noapte. Este ultima superlună din acest an

04 dec. 2025, 19:40, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În această noapte, pe cer se poate observa superluna din decembrie, denumită și Luna Rece”, care este ultima superlună din acest an.

„Luna apare aproape de apusul soarelui, iar motivul pentru care o vedem plină este se află exact opus soarelui pe cer”, spune Noah Petro, cercetător NASA implicat în misiunea Artemis III, care va trimite astronauți aproape de Polul Sud lunar în 2027.

De asemenea, luna va părea plină și vineri. Aceasta este ultima dintre cele trei superlune consecutive din 2025, potrivit CNN.

De precizat este că, o superlună apare atunci când Luna ajunge la cel mai apropiat punct față de Pământ, numit perigeu, și pare astfel mai mare și mai strălucitoare.

De asemenea, denumirea de „Luna Rece” vine de la apropierea de solstițiul de iarnă, ziua cea mai scurtă a anului, care în acest an pica pe 21 decembrie.

Triburile indigene au propriile denumiri pentru luna plină din decembrie. Astfel, Cherokee o numesc „Luna Zăpezii”, iar tribul Abenaki „Luna Creatorului de iarnă”.

Luminozitatea acestor superlune de iarnă, mai ales când este foarte frig, cum este acum, poate părea și mai intensă pentru pomii nu blochează lumina”, a adăugat Petro.

Superluna din luna decembrie vine în apropiere de aniversările misiunilor Apollo 8 și Apollo 17. Apollo 8, care a fost lansat pe 21 decembrie 1968, a trimis trei astronauți în orbita Lunii, care au transmis un mesaj special de Crăciun din spațiu. Apollo 17, lansat pe 7 decembrie 1972, a fost și ultima misiune cu astronauți pe suprafața Lunii.

Iar în viitorul apropiat, misiunea Artemis II va duce din nou astronauți în jurul Lunii.

