Incident la Slobozia. O porțiune din asfaltul de pe Bulevardul Unirii, din centrul orașului, s-a prăbușit sâmbătă, 25 aprilie.

Întâmplarea a fost semnalată și de edilul orașului pe pagina sa de Facebook. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi forţelor de ordine, pentru securizarea perimetrului şi organizarea traficului astfel încât zona să fie izolată şi să fie prevenite eventuale incidente, relatează Agerpres.

„Cauza cea mai probabilă este o defecţiune la sistemul de canalizare, care a dus la spălarea infrastructurii de pământ şi balast ce susţine carosabilul. Mulţumesc echipajelor de Pompieri care au intervenit primii pentru evitarea pericolelor. Poliţia Locala şi Poliţia Naţională au organizat traficul pentru izolarea zonei şi prevenirea unor eventuale incidente. Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi operatorul de apă Urban evaluează în acest moment măsurile necesare pentru reparaţii urgente”, a transmis primarul Alexandru Potor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta i-a îndemnat pe cetăţeni şi participanţii la trafic să circule cu atenţie în zona afectată şi să evite perimetrul.

