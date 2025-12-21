Prima pagină » Actualitate » Surpriză de proporții în Europa. Liderul producției de lapte la nivelul întregii UE este din România

Surpriză de proporții în Europa. Liderul producției de lapte la nivelul întregii UE este din România

21 dec. 2025, 22:47, Actualitate
Surpriză de proporții în Europa. Liderul producției de lapte la nivelul întregii UE este din România
România importă 60% din laptele necesar consumului intern. Prețul unui singur litru ajunge să coste de aproape 10 ori mai mult, la raft

DN Agrar reprezintă în acest moment cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa. Deține cinci ferme și un efectiv de 16.000 de capete de bovine în România și o livrare anuală de 70 de milioane de litri de lapte.

Potrivit reprezentanților companiei, DN Agrar a devenit cel mai mare producător privat individual de lapte de vacă din Europa. 75% din producție ajunge la gigantul francez Lactalis.

Liderul producției de lapte la nivelul întregii Uniuni Europene este din România

Antreprenorii olandezi care dezvoltă afacerea şi-au propus să atingă până în 2030 între 150 şi 200 de milioane de litri pe an. Totul într-un model de business integrat, cu patru piloni: lapte, agricultură vegetală, compostare şi energie verde.

DN Agrar a raportat pentru primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 101 milioane de lei, în creştere cu 22% faţă de perioada similară din 2024, şi un profit net de 27 milioane de lei, aproape dublu (+80%). La nivelul întregului an 2024, compania a realizat venituri consolidate de circa 176 milioane de lei şi un profit net de 32 milioane de lei. Pe bursă (AeRO), DN Agrar are o capitalizare de aproape 460 milioane de lei (aprox. 90–100 milioane de euro), acţiunile companiei tranzacţionându-se recent în jurul pragului de 2,9 lei/titlu.

„Astăzi producem în jur de 200.000 de litri de lapte pe zi, dar în câţiva ani vom ajunge la 600.000”, spune Peter de Boer, cu un amestec de mândrie şi pragmatism.

Ceea ce impresionează însă cel mai mult nu sunt cifrele, ci felul în care acestea se îmbină cu ideea de sustenabilitate. La marginea uneia dintre fermele grupului, lângă câmpurile arse de secetă, vizitatorii pot vedea primul combinat de compost al DN Agrar, unde gunoiul de grajd este transformat în fertilizator organic. „Anual, doar din compost putem adăuga venituri de câteva milioane de euro şi, în acelaşi timp, reducem cu până la 90% emisiile de gaze”, explică CEO-ul.

