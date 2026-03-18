Ministra de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit miercuri cu Mathias Cormann, Secretarul General OECD. Aceasta a confirmat că obiectivul prioritar al Guvernului este finalizarea procesului de aderare chiar în cursul acestui an.

„I-am transmis Secretarului General al OECD, Mathias Cormann, angajamentul ferm al MAE în coordonarea ultimilor pași pe care îi mai avem de făcut pentru a atinge unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană”, se arată în mesajul publicat miercuri de Oana Țoiu.

Țoiu a explicat că România a făcut progrese uriașe în ultimii trei ani și jumătate și a reușit să închidă 23 din cele 25 de capitole necesare. Ministra a spus că administrația română a convins deja majoritatea comitetelor internaționale că țara noastră funcționează la nivelul statelor dezvoltate în aproape toate domeniile importante.

Oana Țoiu a precizat că aderarea la OECD este cel mai ambițios proiect de țară al României după intrarea în NATO și în UE. Pentru a reuși, aceasta mizează nu doar pe efortul politic, ci și pe susținerea mediului de afaceri, a universităților și a societății civile.

„Mai avem de demonstrat că atingem aceste standarde și în domeniile Comerț și Investiții și este important pe ultima sută de metri să menținem acest ritm de lucru și stabilitatea guvernării, coordonarea bună dintre ministere, agenții, Guvern și Președinție dar și sprijinul constant din partea mediului de afaceri, a celui academic și a societății civile.”

