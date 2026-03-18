Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib

Potrivit informațiilor furnizate de ministrul israelian al apărării, Israelul l-a ucis pe șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, scrie Sky News. Khatib a fost eliminat în urma unui atac aerian organizat peste noapte, a spus Israel Katz.

Pe de altă parte, Iranul nu a confirmat încă presupusa moarte a lui Khatib, dar ministrul israelian Katz a declarat că el și Benjamin Netanyahu au autorizat armata să ucidă orice oficial de rang înalt, fără a fi nevoie de aprobare suplimentară.

Anunțul morții lui Esmaeil Khatib vine după ce Teheranul a confirmat luni uciderea șefului securității naționale din Iran, Ali Larijani, și a șefului forțelor paramilitare Basij a IRGC.

Khatib s-a numărat printre oficialii despre care SUA au solicitat informații săptămâna trecută, oferind o recompensă de până la 10 milioane de dolari. Recompensa a vizat 10 oficiali asociați cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, precum și pe șeful securității Ali Larijani, care a fost ucis luni, și noul lider suprem, Mojtaba Khamenei.

Recomandările autorului: