Prima pagină » Actualitate » SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

09 oct. 2025, 16:31, Actualitate
SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar fi executat scrisoarea de garanție a antreprenorului WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila, conform surselor Mediafax. Responsabilii CNAIR ar fi ajuns la această decizie după mai multe probleme în relația cu firma italiană.

Cele două contrapărți au ajuns în instanță, după care CNAIR a anunțat în iunie că a obținut o decizie definitivă în procesul împotriva WeBuild. Problema? Întârzierea majoră în finalizarea proiectului.

„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, spune CNAIR.

Podul de peste Dunăre, al doilea cel mai lung din Europa continentală

Podul de peste Dunăre a fost deschis traficului pe data de 6 iulie 2023. Construcția este cel mai lung pod suspendat din Europa continentală, cu o lungime de 1.975 metri. 

Podul leagă cele două maluri ale Dunării între Tulcea și Brăila. Cu ajutorul acestuia, timpul necesar pentru traversarea fluviului s-a redus de la 45 de minute, la doar două. 

Podul de la Brăila în cifre

Lucrările au început în primăvara anului 2019, având în vedere că a fost semnat contractul în ianuarie 2018. Perioada de proiectare a fost de 12 luni și 36 de execuție. Dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, chiar dacă proiectul trebuia finalizat în 2022, acesta a fost deschis traficului cu un an mai târziu. 

Podul figurează ca  parte a drumului expres Buzău – Brăila – Tulcea – Constanța.

Investiția companiilor

Antreprenorul lucrării „Pod Suspendat peste Dunăre” este Asocierea Webuild SPA – IHI Infrastructure Systems CO LTD, valoarea contractului fiind de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană

S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”

Citește și

ACTUALITATE Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
17:29
Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
VIDEO VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
17:04
VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
SPORT Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
17:04
Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
ACTUALITATE Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
16:59
Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
ACTUALITATE Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
16:56
Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
EXCLUSIV Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
16:54
Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Telescopul Webb tocmai a răsturnat tot ce au crezut cercetătorii despre viața în Univers
EXTERNE Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
17:37
Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
VIDEO Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
17:33
Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
EXTERNE Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
17:32
Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
EXTERNE Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
17:17
Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
AGRICULTURĂ Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
16:51
Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
NEWS ALERT Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
16:46
Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
CONTROVERSĂ Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
POLITICĂ Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu
Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu
APĂRARE FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
ACTUALITATE Permisul ar putea deveni OBLIGATORIU pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege depus în Parlament are în vedere și un examen scris
Permisul ar putea deveni OBLIGATORIU pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege depus în Parlament are în vedere și un examen scris
ACTUALITATE Mădălina, tânăra din Giurgiu, a murit după ce a născut, la o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie 
Mădălina, tânăra din Giurgiu, a murit după ce a născut, la o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie 