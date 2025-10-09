SURSE: CNAIR execută scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar fi executat scrisoarea de garanție a antreprenorului WeBuild pentru proiectul Podului de la Brăila, conform surselor Mediafax. Responsabilii CNAIR ar fi ajuns la această decizie după mai multe probleme în relația cu firma italiană.

Cele două contrapărți au ajuns în instanță, după care CNAIR a anunțat în iunie că a obținut o decizie definitivă în procesul împotriva WeBuild. Problema? Întârzierea majoră în finalizarea proiectului.

„Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro), corespunzătoare celor peste 800 de zile de întârziere”, spune CNAIR.

Podul de peste Dunăre, al doilea cel mai lung din Europa continentală

Podul de peste Dunăre a fost deschis traficului pe data de 6 iulie 2023. Construcția este cel mai lung pod suspendat din Europa continentală, cu o lungime de 1.975 metri.

Podul leagă cele două maluri ale Dunării între Tulcea și Brăila. Cu ajutorul acestuia, timpul necesar pentru traversarea fluviului s-a redus de la 45 de minute, la doar două.

Podul de la Brăila în cifre

Lucrările au început în primăvara anului 2019, având în vedere că a fost semnat contractul în ianuarie 2018. Perioada de proiectare a fost de 12 luni și 36 de execuție. Dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, chiar dacă proiectul trebuia finalizat în 2022, acesta a fost deschis traficului cu un an mai târziu.

Podul figurează ca parte a drumului expres Buzău – Brăila – Tulcea – Constanța.

Investiția companiilor

Antreprenorul lucrării „Pod Suspendat peste Dunăre” este Asocierea Webuild SPA – IHI Infrastructure Systems CO LTD, valoarea contractului fiind de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

