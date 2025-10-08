Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat miercuri închiderea Transfăgărășanului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Ninsorile abundente, viscolul, stratul de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, închid temporar DN7C (Transfăgărășan). CNAIR a dispus această măsură începând cu ora 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).

„Această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condițiile de siguranță rutieră, având în vedere că cei mai mulți șoferi care tranzitează zona în această perioadă nu au mașinile dotate cu cauciucuri de iarnă și astfel pericolul de accidente este iminent.

Circulația va fi redeschisă dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo și se va putea tranzita zona în condiții de siguranță. Precizăm, de asemenea, că intervenim în continuare pentru deszăpezirea Transfăgărășanului, iar circulația va fi permisă doar pentru mașinile pregătite pentru condiții de iarnă”, mai anunță cei de la CNAIR.

Sursă video Salvamont Argeș

