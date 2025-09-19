Surse: Prim vicepreședintele PNL Brașov, arestat 30 de zile pentru mită și trafic de influență

Prim vicepreședintele PNL Brașov, Liviu Cocoș, a fost arestat 30 de zile pentru mită și trafic de influență, conform unor surse judiciare. El era cercetat în dosarul în care procurorii au efectuat joi dimineață percheziții în 12 locații: 10 pe raza municipiului Brașov, două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov. În dosar sunt vizate șase persoane, printre care un consilier de județ si un prim-vicepreședinte al PNL Brașov.

Managerul Companie Apa Brașov, Liviu Cocoș, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL, este suspectul principal într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență.

De asemenea, dosarul îl mai vizează și pe secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban.