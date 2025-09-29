Prima pagină » Actualitate » Sute de blocuri din București nu au apă caldă. Care sunt zonele afectate

Sute de blocuri din București nu au apă caldă. Care sunt zonele afectate

Nicolae Oprea
29 sept. 2025, 13:07, Actualitate
Sute de blocuri din București nu au apă caldă. Care sunt zonele afectate

Compania Municipală Termoenergetica București anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. „Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări”, spun reprezentanții Termoenergetica. Astfel, sute de blocuri vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile.

Sute de blocuri din mai multe zone ale Capitalei vor rămâne în perioada următoare fără apă caldă, ca urmare a intervențiilor de reparații sau de modernizare a conductelor.

Potrivit Termoenergetica, acestea vor fi zonele unde sunt fac intervenții:

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00 până în data de 03 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, această porțiune de rețea având 50 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 800mm, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri și trei agenți economici ) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00 până în data 04 octombrie 2025, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa și lucrări de reparație a conductelor. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1995, această porțiune de rețea având 30 de ani de funcționare.

129 de blocuri din zona „Văcărești” sunt afectate

3. Rețeaua termică primară – conductă Dn 1000mm, în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 04 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 04 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

5. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, în zona străzii Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic) din data de 30 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 02 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

Fără apă caldă în 127 de blocuri din zona „Constructorilor”

6. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic „3 Zona II ” – conductă Dn 200mm, pe Aleea Covasna din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 01 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – racordul punctului termic „Marinescu” – conductă Dn 80mm, pe Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 30 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având aproape 36 de ani de funcționare.

8. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), începând cu data de 01 octombrie 2025, ora 09:00, până la data de 03 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

9. Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă în perioada cuprinsă între 29 septembrie 2025, ora 09:00 și 30 septembrie 2025, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1984, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

