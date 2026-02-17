Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru: „Sistemul trebuie să extragă 12 miliarde de euro pe an ca să hrănească lăcustele. Din banii voștri”

Bianca Dogaru
17 feb. 2026, 11:16, Actualitate
Andrei Caramitru susține că în România funcționează un „sistem de putere și hoție” format din aproximativ 100.000 de persoane care ar consuma anual circa 12 miliarde de euro din bani publici. Într-o postare pe Facebook, acesta descrie mecanismul ca pe o „castă de lăcuste” care ar extrage până la 30% din resursele reale ale statului. 

Potrivit lui Caramitru, sistemul ar fi structurat pe mai multe niveluri.

„Sistemul de putere si hoție e așa :
– 3000 de primari cu rude si familion, care sug fiecare sute de mii de eur anual. O casta de vreo 30’000
– cam 3-5 mega combinatori per județ, coordonați de unul dintre ei care e baron. Cu angajații de la firmele lor si tot, familii extinse, tot tacâmul. Ăștia sunt mai puțini doar foarte bogați, probabil 3-6000 cu grupare cu tot
– rețelele din firmele de stat si baronii din spatele lor. Cum avem vreo 1000 de firme de astea, probabil vorbim de 20’000 de oameni (inclusiv familiile) care beneficiază gras de acolo
– importatorii si rețelele de contrabanda. Alte câteva mii de oameni acolo.
– mai sunt interlopii care lucrează direct sub oblăduirea unor grupări de mai sus. Alte câteva mii / zeci de mii.”

În analiza sa apar și rețelele din companiile de stat. El include în această schemă și importatori, rețele de contrabandă și interlopi aflați „sub oblăduirea unor grupări de mai sus”.

„Eu estimez deci directional cam la 100’000 casta de lăcuste. Dacă fiecare vrea sa aiba măcar 10’000 de eur in medie le luna (unii mai jos 3000, aia de sus sute de mii), înseamnă ca sistemul trebuie da extragă 12 miliarde de euro pe an ca sa hrănească lăcustele.”

În opinia sa, suma ar reprezenta aproximativ 10% din bugetul total al statului, iar dacă sunt excluse cheltuieli fixe precum pensiile, ponderea ar putea ajunge la 30% din fondurile disponibile.

„Din banii voștri. Adică 10% din bugetul total al statului, dar dacă scoți pensiile si alte chestii de unde nu se poate trage nimic direct, ajungi la 30% din tot. Mare belea.”

