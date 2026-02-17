Au venit rezultatele la testele antidrog ale lui Robert Negoiță. Ce arată analizele

Robert Negoiță a primit un rezultat negativ pentru consum de cocaină, în urma analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală.

” Mostra de urină: negativ pentru: morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină, antidepresive triciclice;

Metoda utilizată: test imunologic”, scrie în buletinul de analiză toxicologică publicat de primarul Sectorului 3.

„Ca să nu fie ceva neclar”, a comentat Robert Negoiță pe Facebook.

Primarul Sectorului 3 a mers la INML după ce, săptămâna trecută, a ieșit pozitiv la un test rapid antidrog, făcut pe holurile Tribunalului București de protestatarul Marian Ceaușescu. La acel moment, Negoiță se afla la Tribunal pentru a contesta cauțiunea impusă în dosarul de abuz în serviciu care îl viza.

După testul rapid, edilul a declarat că acele teste nu sunt omologate și pot da erori. Pentru a elimina orice suspiciune, a spus că va face analize oficiale. Rezultatul probelor prelevate a sosit astăzi și este unul negativ.

„Am acceptat provocarea să fac un test, înțeleg că acele teste sunt neomologate și că dau multe erori, iar pentru a nu lăsa niciun fel de loc de interpretare am mers la INML. Am mers la INML, am lăsat probe și aștept cu mult interes rezultatul, dar vă asigur că nu are cum să fie nimic, pentru că n-am folosit niciodată substanțe interzise” a declarat atunci Robert Negoiță.

La data de 5 februarie, primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost plasat de DNA sub control judiciar. În 12 februarie, Tribunalul București a admis plângerea formulată de acesta și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar.

