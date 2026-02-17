Prima pagină » Actualitate » Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza”

Luiza Dobrescu
17 feb. 2026, 12:36, Actualitate
Radu Miruță: „În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT” | Foto - Mediafax

Un proiect aflat pe masa coaliţiei a aprins spiritele în rândul personalului în uniformă militară. Este vorba despre eliminarea normei de hrană pentru persoanlul militar. Ministrul MApN, Radu Miruţă, spune că este vorba doar despre o discuţie asupra căreia nu s-a luat nicio decizie. 

Ministrul Miruţă spune că ” îmi folosesc toate pârghiile să nu încuviinţez o astfel de decizie” şi nu este „de acord nici pentru parţial”.

„Eu nu semnez eliminarea unei norme de hrană pentru militari care există de la Cuza încoace. Este plafonată din 2017 şi nu mai are legătură cu preţurile actuale. Indemnizaţia întreţine activitatea de popotă pentru 79% dintre angajaţii ministerului. A fost gândită tocmai de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război. Există zone la MApN în care se vor face reduceri de cheltuieli, Nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, din mişcorarea salariilor, reducerii numărului militari şi din schimbarea modului de calcul a pensiilor militare. Există activităţi care pot reduce nişte costuri”, a declarat Miruţă marţi, la Parlament.

Peste 75.000 de păersoane ar fi afectate de eliminarea sumei de 347 lei, ca indemnizaţie, în cazul în care un astfel de proiect de reorganizare administrazivă ar fi pus în practică, mai spune Miruţă. Ministrul a mai spus că nici parţial nu este de acord cu o astfel de măsură şi că, la nivelul coaliţiei, s-a stabilit că procentul de 10% de reorganizare administrativă să fie exceptat pentru cei din MApN.

„Suntem contra vântului cu un război la graniţă să mişcorăm numărul militarilor, pensiilor”, a mai spus Miruţă, marţi.

„Posibilă modificare a vârstei de pensionare voluntară, nu forţată” este concesia pe care MApN o face coaliţiei în noul pachet de măsuri de reducere bugetară, a adăugat Radu Miruţă.

