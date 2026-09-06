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Sute de oameni au venit cu autocarele și mașinile la Festivalul de la Jurilovca, însă în acest an evenimentul nu se ține. Cum s-au păcălit turiștii

Elena Popescu
Sute de oameni au venit cu autocarele și mașinile la Festivalul de la Jurilovca, însă în acest an evenimentul nu se ține. Cum s-au păcălit turiștii
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Situație incredibilă la Jurilovca, în județul Tulcea. Sute de turiști au ajuns în localitate cu autocarele sau cu mașinile personale, convinși că participă la Festivalul Borșului Lipovenesc.

Numai că, în acest an, evenimentul nu este organizat. O parte dintre cei care au pornit la drum s-ar fi bazat pe informații găsite pe internet, inclusiv pe răspunsuri eronate generate de inteligența artificială.

Jurilovca a fost, duminică, destinația unor turiști care au pornit la drum cu gândul la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri gastronomice din Dobrogea. Problema este că Festivalul Borșului Lipovenesc nu are loc în 2026. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, în localitate au ajuns peste zece autocare, dar și numeroși turiști cu autoturismele personale. Oamenii au fost convinși că festivalul se desfășoară în acest weekend.

Confuzia pare să fi pornit de la informații publicate sau preluate pe internet. Unele materiale și pagini online au lăsat impresia că festivalul are loc și în acest an.

Mai mult, potrivit relatărilor din presa locală, informații greșite despre organizarea evenimentului au fost furnizate inclusiv de instrumente de inteligență artificială. Astfel, turiștii care au căutat pe internet informații despre festival au primit răspunsuri false.

Festivalul nu se organizează nici în 2026

Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca a fost suspendat pentru prima dată în 2025, pe fondul măsurilor de austeritate și al crizei bugetare. Primăria Jurilovca anunța atunci că ediția respectivă nu va mai avea loc și că vor fi căutate surse de finanțare pentru edițiile viitoare.

Primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, spune că situația poate deveni un studiu de caz despre cât de ușor se transformă o informație neverificată într-o falsă certitudine. Localnicii și oamenii care urmăresc paginile oficiale ale primarului și ale instituției știau că Festivalul Borșului Lipovenesc nu fusese anunțat.

”Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca, aducând turiști care credeau că vor participa la festival”, a povestit primarul, notează constanta.info.

Primele informații false apăruseră încă de la începutul verii. Mai multe agenții de turism publicaseră afișe și oferte pentru excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc, dar datele anunțate nu coincideau. Potrivit primarului, niciuna dintre agențiile respective nu contactase Primăria Jurilovca, organizatorul festivalului, pentru a verifica dacă evenimentul se ține și în ce perioadă. Administrația locală a început să le contacteze pe rând și să le ceară să retragă ofertele.

”Respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici. E o înșelătorie”, a transmis Eugen Ion.

Informația este prezentată și pe site-ul oficial de promovare turistică a Jurilovcăi, unde se precizează că ediția din 2025 a fost suspendată, în timp ce festivalul nu figurează ca eveniment organizat în 2026.

Festivalul a atras zeci de mii de turiști

Confuzia este cu atât mai ușor de înțeles cu cât Festivalul Borșului Lipovenesc a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai importante evenimente gastronomice și turistice din Dobrogea.

La ediția din 2024, festivalul a atras aproximativ 157.000 de vizitatori în două zile. În Jurilovca au intrat atunci aproximativ 32.000 de automobile, iar circa 220 de autocare au adus aproape 10.000 de turiști din întreaga țară.

În cazul unui eveniment la care intenționează să participe, turiștii sunt sfătuiți să verifice site-ul oficial al organizatorului sau pagina oficială a localității, înainte de a porni la drum.

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