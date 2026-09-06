Doi turiști din Iași, soț și soție, au fost salvați duminică de salvamarii din Eforie Nord, după ce curenții puternici i-au îndepărtat de țărm și i-au împiedicat să revină singuri la mal, potrivit HotNews.

Incidentul s-a produs în zona Vraja Mării. Bărbatul a fost scos din apă în stare bună, în timp ce femeia, în vârstă de 62 de ani, a avut nevoie de oxigen și a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

Steagul galben, arborat în această dimineață

Salvamarii au precizat că, deși în cursul dimineții era arborat steagul galben, condițiile s-au înrăutățit ulterior, iar marea a devenit agitată. Ca urmare, a fost ridicat steagul roșu, care interzice scăldatul.

Turiștii aflați pe litoral sunt sfătuiți să țină cont de indicațiile salvamarilor și să nu intre în apă atunci când condițiile sunt periculoase.