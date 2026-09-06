Valentin Ceaușescu, fiul cel mare și singurul copil în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, s-a întâlnit cu câteva dintre numele emblematice ale echipei de fotbal Steaua București. Considerat cel care a facilitat succeselr internaționale ale Stelei, culminând cu trofeul Cupa Campionilor Europeni, Valentin Ceaușescu a fost fotografiat la masă în compania marilor campioni steliști Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Miodrag Belodedici și Tudorel Stoica, într-un local din Capitală.

Întâlnirea îi alătură pe Valentin Ceaușescu și o parte dintre oamenii cu care numele său a fost asociat în perioada de glorie a echipei Steaua București, campioana inimilor românilor in anii ’80.

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Valentin Ceaușescu, întâlnire discretă cu Generația de aur

În imaginile recente, postate de Gavrilă Balint pe contul său de Facebook, Valentin Ceaușescu apare la aceeași masă cu acesta, în compania marilor campioni steliști Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă. Miodrag Belodedici și Tudorel Stoica.

Cei 4 foști fotbaliști au făcut parte din generația care a semnat cea mai importantă victorie din istoria fotbalului românesc la nivel de club. Balint, Lăcătuș și Tudorel Stoica au făcut parte din echipa care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, după finala cu FC Barcelona de la Sevilla. Pițurcă a fost, la rândul său, unul dintre oamenii marcanți ai Stelei din acea perioadă.

Prezența lui Valentin Ceaușescu alături de foștii jucători arată legătura sa solidă, de lungă durată, cu clubul militar. Ceaușescu este recunscut drept „omul din umbra” succesului Stelei, fiind implicat total în ascensiunea echipei devenite un fenomen național în sumbrul deceniu 8 care a precedat prăbușirea comunismului.

O prezență publică aproape absentă

Fiul cel mare al soților Ceaușescu a fost o prezență discretă atât înainte, cât și după căderea regimului comunist. Aparițiile sale publice au fost extrem de puține. În ultimii ani, acesta a lipsit practic din societate, o explicație fiind și boala nemiloasă de care suferă.

Una dintre rarele apariții recente documentate de presă a fost în noiembrie 2025, când a participat la premiera documentarului dedicat marelui antrenor Ladislau Bölöni.

Surse medicale afirmau că lui Valentin Ceaușescu îi recidivase o afecțiune gravă iar acesta solicitase sprijinul statului pentru un tratament costisitor. Potrivit acelorași informații, o singură administrare a tratamentului ajungea la peste 7.500 de lei.

Cine este Valentin Ceaușescu?

Valentin Ceaușescu s-a născut la 17 februarie 1948, la București, și este primul dintre cei 3 copii ai cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. A studiat fizica la București. Ulterior și-a continuat pregătirea la Imperial College din Londra, pe care l-a absolvit în 1970. După revenirea în țară a lucrat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele.

În timpul Revoluției din 1989 a fost arestat, pe 25 decembrie, chiar în ziua executării părinților săi, scrie Jurnalul. A fost acuzat de subminarea economiei naționale și a fost eliberat în august 1990.

Reamintim că Generația Steaua ’86 a fost sărbătorită în Parlament în luna mai, la aniversarea a 4 decenii de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni, la Sevilla.