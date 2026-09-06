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Podul Basarab se redeschide circulației în această noapte. Anunțul făcut de primarul general al Capitalei

Elena Popescu
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Podul Basarab din București se redeschide circulației în noaptea de duminică spre luni, după mai bine de două luni de lucrări de reparații. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că intervențiile care afectează traficul au fost finalizate, însă lucrările la pod vor continua până la sfârșitul anului.

Ciprian Ciucu a anunțat că podul Basarab va fi redeschis circulației în această noapte, după ce, începând din 20 iunie, traficul a fost restricționat pentru lucrări de reparații și intervenții asupra infrastructurii.

”Podul Basarab se deschide circulației în această noapte, așa cum am promis. Restul lucrărilor de reparații vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepționa această lucrare nerecepționată şi neîntreținută de peste 15 ani de la darea in folosință. Am început pe 20 iunie și, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens”, a transmis primarul general.

Edilul Capitalei precizează că lucrările nu sunt însă finalizate. Intervențiile care implică traficul au fost prioritizate până acum, echipele lucrând alternativ pe arterele podului, astfel încât circulația să poată fi menținută pe cealaltă parte, în ambele sensuri.

Ce lucrări au fost făcute la podul Basarab

Potrivit lui Ciprian Ciucu, în această etapă au fost realizate lucrări importante atât la partea carosabilă, cât și la structura podului.

”Ce am făcut până acum
– Am reparat partea carosabilă: asfalt, hidroizolație, rosturi de dilatație și marcaje.
– Am reparat și protejat structura podului: fisuri, elemente de beton, piloni și intrados.
– Am curățat și reparat sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor.
– Am reparat și vopsit elementele metalice, inclusiv bordurile și balustradele.
S-a lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri”, a mai arătat Ciprian Ciucu.

Redeschiderea circulației nu înseamnă însă că podul Basarab este complet reabilitat. Ciprian Ciucu anunță că, până la finalul anului, vor continua lucrările la mai multe componente ale pasajului. Printre acestea se află înlocuirea gardurilor ruginite și a panourilor de protecție fonică, precum și curățarea și protejarea elementelor din beton asupra cărora nu s-a intervenit până acum.

”Nu am terminat. Până la finalul anului:
– Înlocuim gardurile ruginite și panourile de protecție fonică.
– Curățăm și protejăm toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum.
– Reabilităm stația de tramvai: plexiglass, scări, lifturi și scări rulante”, a mai scris edilul.

De ce sunt importante lucrările

Primarul general susține că intervențiile au fost necesare din două motive principale. Potrivit acestuia, pasajul ajunsese într-o stare de degradare care ridica probleme privind siguranța, iar lucrările sunt necesare și pentru ca obiectivul să poată fi, în cele din urmă, recepționat oficial.

”Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranță, igienizat. De ce e important să facem aceste lucrări? Din două motive: 1 – Pasajul se degradase și nu mai prezenta siguranță; 2 – Doar așa îi vom putea face recepția finală și, pe viitor, îi vom putea asigura mentenanța”, a încheiat primarul general al Capitalei.

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