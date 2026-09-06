Miruță anunță că s-a plimbat cu bicicleta. La final, s-a dres cu o porție de mici

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și-a petrecut duminica pe bicicletă, pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee din Gorj. A pedalat 32 de kilometri, de la Lainici până la Târgu Jiu, prin Defileul Jiului, iar după efort a găsit și recompensa perfectă: o porție de mici din piața de la Sadu.

Radu Miruță a povestit, într-o postare pe rețelele sociale, cum și-a petrecut ziua de duminică. Ministrul a ales bicicleta pentru o plimbare prin Defileul Jiului, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din județul Gorj.

Mai mult decât atât, plimbarea nu putea să se încheie fără o oprire gastronomică. După cei 32 de kilometri parcurși pe bicicletă, Radu Miruță spune că pofta de mici nu a lipsit, așadar s-a oprit pentru o porție de mici.

”O mișcare excelentă cu bicicleta, pe Defileul Jiului, de la Lainici până la Târgu Jiu. 32 de kilometri printr-unul dintre cele mai frumoase locuri din Gorj. Jiu, munte, pădure și liniște. Și, daca e duminică, n-a lipsit nici pofta de mici din piața de la Sadu”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Oficialul susține că uneori nu este nevoie de o călătorie departe de casă pentru a te deconecta, ci doar de puțin timp pentru a privi cu alți ochi locurile cunoscute.

”Uneori, nu trebuie să pleci departe ca să te deconectezi. Trebuie doar să-ți faci timp să vezi din nou locurile pe lângă care ai trecut de atâtea ori. Gorjul are locuri extraordinare. Și merită să ne bucurăm mai des de ele”, a încheiat Miruță.