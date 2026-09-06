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Alexandru Rogobete, mesaj dur după patru luni de dispute politice: ”A venit momentul să terminăm cu gălăgia”

Elena Popescu
Alexandru Rogobete, mesaj dur după patru luni de dispute politice: ”A venit momentul să terminăm cu gălăgia”
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Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa actualului climat politic și susține că România a pierdut deja patru luni din cauza disputelor dintre politicieni. Fostul ministru avertizează că efectele sunt resimțite direct de români și cere trecerea de la ”gălăgia politică” la măsuri concrete pentru economie, investiții, sănătate și educație.

Alexandru Rogobete transmite un mesaj tranșant în contextul disputelor politice din ultimele luni. Oficialul susține că România nu își mai permite să piardă timp, iar conflictele politice ajung să aibă consecințe directe asupra oamenilor.

”România nu poate fi ținută pe loc la infinit pentru ambițiile unui singur politician. Ajunge! Au trecut patru luni în care România a pierdut timp. Iar în spatele disputelor politice sunt oameni care simt direct efectele: oameni care astăzi nu își mai permit viața pe care o aveau anul trecut. Asta nu este reformă. Asta nu este dezvoltare. Suntem în Parlament, în Guvern și în instituțiile statului pentru oameni. A venit momentul să terminăm cu gălăgia politică, să ne așezăm la aceeași masă și să construim”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ce soluții propune fostul ministru

În mesajul său, Alexandru Rogobete vorbește despre necesitatea unei economii puternice și a unor investiții realizate eficient, dar și despre dezvoltarea industriei și agriculturii.  Rogobete consideră, de asemenea, că România trebuie să continue investițiile în energie sustenabilă, sănătate și educație și să atragă mai multe investiții străine. Pe lista soluțiilor se află și dezvoltarea parteneriatelor public-private, precum și consolidarea poziției României pe plan internațional.

”România are nevoie de soluții reale: economie puternică, investiții făcute cu cap, industrie, agricultură, energie sustenabilă, sănătate și educație. Avem nevoie de investiții străine, parteneriate public-private și de o Românie bine poziționată internațional. Mai multă construcție. România trebuie să meargă înainte. Indiferent cât de greu pare, sunt sigur că o să fie bine!”, a conchis Rogobete.

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