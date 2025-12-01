Sute de oameni îl așteaptă pe Calin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie

Încă de la prima oră, cei de la AUR au plecat către cetatea Alba Iulia. George Simion a condus marşul şi a dat tonul scandărilor de pe traseu. N-a lipsit nici numele lui Călin Georgescu.

Marşul celor de la AUR, de 1 Decembrie, a scos pe străzi sute de simpatizanţi care au pornit spre cetatea de la Alba Iulia, Monumentul Unirii, aşa cum au promis. Aceştia au făcut apel la „Unitate!” şi „Călin Georgescu, preşedinte”.

Sute de oameni veniţi din toată ţara îl așteaptă deja pe Calin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie.

Imagini Alba24.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI:

1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale

1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București