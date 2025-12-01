Prima pagină » Știri politice » 1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale

Cristian Lisandru
01 dec. 2025, 06:00, Știri politice
1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale

Data de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, a fost marcată – în anul 2024 – de alegerile parlamentare. Pentru o scurtă perioadă de timp, scandalul „renumărarea voturilor” după primul tur al alegerilor prezidențiale a trecut într-un „con de umbră”, iar românii și partidele politice s-au concentrat pe lupta pentru Parlamentul României. 

Călin Georgescu și Elena Lasconi – finaliștii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale – așteptau renumărarea voturilor, acuzațiile se intersectau, iar CCR amânase deja validarea rezultatelor turului întâi, desfășurat în data de 24 noiembrie 2025.

  • Întreaga perioadă care a urmat a fost marcată de tensiuni politice fără precedent. Curtea Constituțională a Românieia (CCR)a decis – în data de 28 noiembrie – renumărarea voturilor.
  • Pusă sub semnul întrebării, campania pe TikTok a lui Călin Georgescu a devenit subiect pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Ședința a fost convocată de președintele Iohannis după ce anunțase că serviciile secrete nu i-au transmis că au existat imixtiuni în procesul electoral.
  • Elena Lasconi a fost identificată cu „candidatul pro-UE” și „pro-democrație”, în timp ce Călin Georgescu a fost catalogat „pro-rus” și privit ca un posibil președinte al României care ar fi îndepărtat țara de UE și ar fi apropiat-o de Moscova.
  • Marcel Ciolacu – care a plecat de la șefia PSD după ce s-a clasat doar pe poziția a treia după primul tur al alegerilor prezidențiale – a anunțat că nu mai intra în cursa pentru Cotroceni dacă alegerile vor fi reluate.

În tot acest context politic controversat, românii au fost chemați din nou la vot, de data aceasta pentru alegerile parlamentare, programate chiar pe 1 Decembrie – Ziua Națională a României.

1 Decembrie. 6.330 de candidați pentru alegerile parlamentare

La alegerile parlamentare din anul 2024 au candidat 31 de formațiuni politice și 19 organizații ale minorităților naționale. În total, s-au prezentat la alegerile parlamentare 6.330 de candidați.

  • PSD a avut cei mai mulţi candidaţi pentru Parlament, 639, dintre care 416 pentru Camera Deputaților și 223 pentru Senat.
  • A fost urmat de de SOS România – 636, PNL – 630, AUR – 621, Forţa Dreptei – 619, UDMR – 596 și USR – 589.
  • Pe ultimul loc s-a aflat Partidul Phralipe al Romilor, cu un singur candidat, la Senat.

În București, partidele politice au intrat în „lupta pentru Parlament” cu candidați considerați reprezentantivi și capabili să obțină voturile bucureștenilor.

  • PSD a intrat în cursa pentru alegerile parlamentare din circumscripţia Bucureşti cu 54 de candidaţi, dintre care 17 pe lista de la Senat şi 37 pe lista de la Camera Deputaţilor. Lista de la Senat este deschisă de medicul Adrian Streinu Cercel, în prezent senator PSD de Bucureşti şi preşedinte al Comisiei pentru sănătate publică, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.
  • Lista PNL București pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie este deschisă de Sebastian Burduja la Camera Deputaților și de Sorin Cîmpeanu la Senat. În total, echipa liberală din Capitală include 54 de candidați, dintre care 17 pentru Senat și 37 pentru Camera Deputaților.
  • În cazul UDMR, lista de la Senat este deschisă de un medic chirug, Kover Zoltan Janos, urmat de economistul  Bodő Robert Laszlő, sociologul Bathory Istvan, Haaz Bence, care e artist, iar Bejan Ibolya  este profesor de Educaţie Fizică. Lista Camerei Deputaților este deschisă de fostul ministru al Sportului, ciclist de performanță, Eduard Novak.
  • Actorul Florin Zamfirescu deschide lista la Senat a Alianţei Naţional Creştine, iar Partidul Național Conservator Român (PNCR) va trimite în competiție 26 de candidați, 13 pentru fiecare cameră. La Camera Deputaților, lista este deschisă de fostul premier Viorica Dăncilă, iar la Senat de președintele partidului, Cristian Terheș.

Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 1 Decembrie 2024

Dincolo de sondaje de opinii și de exit-poll-urile care i-au ținut pe români cu sufletele la gură, în seara și noaptea de 1 Decembrie 2024, de Ziua Națională a României, Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat – la câteva zile după alegeri – rezultatele finale.

  • Partidul Social Democrat (PSD) a ocupat prima treaptă a „podiumului”, urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Național Liberal (PNL).
  • Poziția a patra în preferințelor alegătorilor a fost ocupatăde Uniunea Salvați România (USR).

1 Decembrie 2024. Marcel CIOLACU: „Românii au confirmat că PSD este principala forță politică a României”

După aflarea primelor rezultate parțiale, Marcel Ciolacu a spus că social-democrații rămân „principala forță politică a României”.

„Astăzi, românii au confirmat faptul că PSD este principala forță politică a României. Am înțeles exact răspunderea pe care o avem față de România. Consider că trebuie să privim cu atenție, cu toții, rezultatul de astăzi. Este un semnal important pe care românii l-au transmis clasei politice. Practic, să continuăm să dezvoltăm țara cu bani europeni, dar în același timp, să ne protejăm identitatea, valorile naționale și credința. PSD își va folosi mandatul primit de la români și vom rămâne garantul echilibrului politic și social din România”, a declarat Marcel Ciolacu după ce a văzut rezultatele sondajului exit-poll realizat de CURS.

Cu alegerile parlamentare încheiate, s-a așternut apoi „liniștea dinaintea furtunii”.

Începând din data de 2 decembrie 2024 – Gândul va prezenta, punctual, toate evenimentele din acele zile – România a intrat într-o numărătoare inversă din ce în ce mai tensionată, care a culminat cu data de 6 decembrie 2024, atunci când alegerile prezidențiale au fost anulate de Curtea Constituțională a României.

