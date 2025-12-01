1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Națională a României este sărbătorită anual pe 1 Decembrie și marchează unirea Transilvaniei cu România în 1918, eveniment cunoscut sub numele de Marea Unire. Această dată simbolizează consolidarea statului român modern și unitatea națională. Sărbătoarea include parade militare, ceremonii oficiale, spectacole culturale și manifestări publice în întreaga țară. Ziua Națională este un prilej de mândrie patriotică, de celebrare a istoriei și tradițiilor românești și de reafirmare a identității naționale. De asemenea, 1 Decembrie este o ocazie pentru ca autoritățile și cetățenii să comemoreze sacrificiile celor care au contribuit la formarea României moderne.

În 1920, Consiliul orășenesc al Brașovului a donat Castelul Bran Reginei Maria a României, ca semn de recunoștință pentru rolul său în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Gestul simbolic sublinia aprecierea față de implicarea activă a Reginei Maria în promovarea unirii provinciilor românești și în consolidarea identității naționale. Castelul Bran, transformat astfel într-o reședință regală, a devenit ulterior un simbol al legăturii între istorie, monarhie și patrimoniul cultural românesc.

Arcul de Triumf din București a fost inaugurat în 1936, în prezența regelui Carol al II-lea și a reginei Maria, pentru a comemora eroismul soldaților români din Primul Război Mondial. Inspirat de Arcul de Triumf de la Paris, monumentul a fost proiectat de arhitectul Petre Antonescu, cu sculpturi realizate de Iosif Fekete, și redă scene de luptă și simboluri ale victoriei. Construit din piatră și beton, Arcul măsoară aproximativ 27 de metri înălțime și a devenit un simbol al curajului, sacrificiului și unității naționale. De-a lungul timpului, a găzduit numeroase parade militare și ceremonii oficiale, rămânând unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice și turistice ale Bucureștiului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1761: Marie Tussaud 🇫🇷🏛 fondatoarea „Muzeului figurilor de ceară” din Londra

🎂1872: Gheorghe Petrașcu 🇷🇴🎨 fondator al unui curent artistic caracterizat printr-un colorit grav, concentrat și prin forța de evocare a obiectelor și priveliștilor, prinse în mediul lor imediat

🎂1892: Cezar Petrescu 🇷🇴✒️ romancier, nuvelist, traducător și gazetar

🎂1896: Gheorghi Jukov 🇷🇺✩ general rus

🎂1931: Johnny Răducanu 🇷🇴🎹 s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petrea „Crețul” Șolcan. S-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani

🎂1937: Vaira Vīķe-Freiberga 🇱🇻🗣 prima femeie președinte în Letonia

🎂1946: Gilbert O’Sullivan 🇮🇪🎤 Alone Again (Naturally) – 1971

🎂1948: Remo Girone 🇺🇸🎬 La piovra (Caracatiţa, 1984 – 2001), Ford v Ferrari (2019), The Equalizer 3 (2023)

🎂1949: Pablo Escobar 🇨🇴🍃 celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA. Mulți săraci ajutați de Escobar de-a lungul vieții sale au jelit moartea sa și peste 25.000 de persoane au fost prezente la înmormântarea lui

🎂1951: Treat Williams 🇺🇸🎬 În 1979, a devenit celebru cu Hair-ul lui Miloš Forman care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor debutant. A murit la 71 de ani, urmare a unui accident moto

🎂1964: Salvatore Toto Schillaci 🇮🇹⚽️ golgheter al Campionatului Mondial din 1990, cu 6 goluri, a murit de cancer de colon, la 59 de ani

🎂1988: Zoë Kravitz 🇺🇸🎬 The Batman (2022)

Decese 🕯

🕯️1866: George Everest 🇬🇧🏔 Cu un an înainte de moartea sa, numele său a fost dat de către Societatea Geografică Regală Vârfului XV, cel mai înalt vârf al lumii, deși Everest însuși era împotriva acestei practici, favorizând utilizarea denumirilor date de localnici

🕯️1973: David Ben Gurion 🇮🇱🗣 unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de autodeterminare a poporului evreu, și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului

🕯️2008: Aurel Vernescu 🇷🇴🚣🏻 dublu laureat cu bronz la Tokyo 1964 și cu argint la München 1972. A fost de trei ori portdrapelul României la Jocurile Olimpice

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Națională a României

📋🆘 Ziua mondială de combatere a SIDA

Calendar 🗒

🗒1640: Portugalia își câștigă independența față de Spania iar João IV devine rege

🗒1800: Orașul Washington, fondat în anul 1791, a devenit capitala SUA

🗒1822: Pedro I este încoronat împărat al Braziliei

🗒1835: Hans Christian Andersen publică prima sa carte de povești

🗒1864: Decret privind înființarea „Casei de Depuneri și Consemnațiuni”

🗒1878: A fost instalată prima linie telefonică la Casa Albă

🗒1906: La Paris a fost inaugurată prima clădire destinată cinematografului, „Cinema Omnia Pathe”

🗒1916: Primul Război Mondial: La București s-a instalat administrația militară germană. Valoarea totală a pagubelor provocate de ocupație se ridică, în noiembrie 1918, la aproape 18 miliarde lei aur

🗒1918: Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclamă unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României

🗒1918: Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croația, Dalmația, Voivodina și Bosnia și Herțegovina se unesc în „Regatul sârbilor, croaților și slovenilor”

🗒1919: Este învestit primul guvern de coaliție din istoria interbelică a României, condus de Alexandru Vaida-Voievod

🗒1919: Inaugurarea Teatrului Național Românesc din Cluj, cu spectacolul „Se face ziuă” și „Poemul Unirii” de Zaharia Bârsan, primul său director

🗒1920: Consiliul orășenesc al orașului Brașov a donat Castelul Bran Reginei Maria a României, ca semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918

🗒1936: Este inaugurat Arcul de Triumf din București, în prezența regelui Carol al II-lea și a reginei Maria

🗒1941: Al Doilea Război Mondial: Împăratul Hirohito al Japoniei dă aprobarea finală pentru a iniția războiul împotriva SUA

🗒1953: Rosa Parks a fost arestată la Montgomery, Alabama, SUA, pentru că a refuzat să cedeze locul în autobuz unui călător alb

🗒1959: Este semnat Tratatul Antarcticii, prin care s-a interzis efectuarea de teste militare în Antartica

🗒1990: La Alba Iulia a avut loc ședința solemnă a Parlamentului României consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Aceasta devine pentru prima dată Ziua Națională a României

🗒1990: S-a încheiat operațiunea de săpare a tunelului între Marea Britanie și Europa, unind astfel pentru prima dată continentul european de insulele britanice

🗒1991: Alegătorii ucraineni aprobă în mod covârșitor un referendum pentru independența față de Uniunea Sovietică

🗒1995: A emis pentru prima dată Pro TV

🗒2009: Intră în vigoare Tratatul de la Lisabona

