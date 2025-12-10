Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei

Viața la bloc nu este întotdeauna liniștită. Când îți este lumea mai dragă, te trezești cu niște boxe în care muzica este dată la maximum, petreceri zgomotoase și vecini gălăgioși. Însă, pentru toate acestea, există Legea 61/1991… care prevede sancțiuni drastice, în funcție de încălcarea sa.

Problema este că mulți locatari nici măcar nu știu că încalcă legea și, astfel, riscă amenzi și de 6.000 de lei. Îți acest context, Gândul îți prezintă un tabel care arată cele mai ciudate amenzi pentru românii care locuiesc la bloc, dar și greșeala care te poate costa 6.000 lei:

Și cei care locuiesc la curte riscă amenzi colosale, dacă nu respectă legea

Mulți români cred că regulile privind liniștea publică se aplică doar celor care locuiesc la bloc, dar legislația prevede aceleași obligații și pentru cei care stau la casă. Astfel, conform legii, orice zgomot sau activitate care perturbă liniștea vecinilor este considerat contravenție dacă se desfășoară în afara intervalelor permise.

Potrivit normelor în vigoare, programul de liniște trebuie respectat între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, perioade destinate odihnei. În acest timp, este interzisă folosirea uneltelor electrice, efectuarea de lucrări de construcție, ascultarea muzicii la volum ridicat sau organizarea de evenimente care pot deranja vecinii scrie BZI.ro.

Pe lângă aceste prevederi, Ordinul Ministerului Sănătății stabilește nivelurile maxime de zgomot admise în zonele rezidențiale: 55 de decibeli pe timpul zilei și 40 de decibeli pe timpul nopții. Depășirea acestor limite poate atrage sancțiuni.

Cei care tulbură liniștea vecinilor riscă o amendă între 500 și 1.500 de lei, însă la recidivă, sancțiunea poate crește considerabil, ajungând până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor și de frecvența acestora.

Pe lângă obligația respectării liniștii publice, persoanele care locuiesc la curte trebuie să se ocupe și de întreținerea spațiilor din fața proprietății. Majoritatea primăriilor din România impun, prin regulamentele locale de gospodărire, ca proprietarii să curețe trotuarele, șanțurile, rigolele și zonele verzi din fața porții.

Nepăstrarea acestor spații curate poate duce la amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei, iar în unele cazuri, primăria poate interveni direct, trimițând proprietarului factura pentru serviciile de curățenie efectuate.