Mihai Tănase
20 oct. 2025, 08:50, Actualitate
Ai vecini „gălăgioși” care stau la curte? Programul de liniște, OBLIGATORIU și pentru ei. Cei care nu respectă legea riscă amenzi colosale
Foto: Profimedia images

Dacă credeai că odată ce te-ai mutat de la bloc la curte, nu mai trebuie să respecți câteva reguli de bun-simț între vecini, fii sigur că greșești și s-ar putea să fi nevoit să scoți bani din buzunar cât aproape 3 salarii minime NETE pe lună pentru o simplă „distracție”. Orice activitate zgomotoasă desfășurată în curte, fie că este vorba despre muzică, lucrări sau petreceri, poate fi sancționată cu amenzi de până la 6.000 de lei dacă are loc în intervalele de odihnă.

Mulți români cred că regulile privind liniștea publică se aplică doar celor care locuiesc la bloc, însă legislația prevede aceleași obligații și pentru cei care stau la casă.

Potrivit legii, orice zgomot sau activitate care perturbă liniștea vecinilor este considerat contravenție dacă se desfășoară în afara intervalelor permise.

Conform normelor în vigoare, programul de liniște trebuie respectat între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, perioade destinate odihnei. În acest timp, este interzisă folosirea uneltelor electrice, efectuarea de lucrări de construcție, ascultarea muzicii la volum ridicat sau organizarea de evenimente care pot deranja vecinii scrie BZI.

Pe lângă aceste prevederi, Ordinul Ministerului Sănătății stabilește nivelurile maxime de zgomot admise în zonele rezidențiale: 55 de decibeli pe timpul zilei și 40 de decibeli pe timpul nopții. Depășirea acestor limite poate atrage sancțiuni.

Vecinii gălăgioși riscă amenzi de 6.000 de lei

Cei care tulbură liniștea vecinilor riscă o amendă între 500 și 1.500 de lei, însă la recidivă, sancțiunea poate crește considerabil, ajungând până la 3.000 sau chiar 6.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor și de frecvența acestora.

Pe lângă obligația respectării liniștii publice, persoanele care locuiesc la curte trebuie să se ocupe și de întreținerea spațiilor din fața proprietății. Majoritatea primăriilor din România impun, prin regulamentele locale de gospodărire, ca proprietarii să curețe trotuarele, șanțurile, rigolele și zonele verzi din fața porții.

Nepăstrarea acestor spații curate poate duce la amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei, iar în unele cazuri, primăria poate interveni direct, trimițând proprietarului factura pentru serviciile de curățenie efectuate.

De asemenea, șanțurile și rigolele trebuie menținute în stare funcțională, fiind obligatorie curățarea periodică a frunzelor, pietrelor și a altor resturi care pot bloca scurgerea apei. Nerespectarea acestor obligații poate fi de asemenea sancționată de autoritățile locale.

